XTB rozširuje ponuku pre aktívnych investorov: v aplikácii pribudli opcie

Investičná aplikácia XTB rozšírila svoje portfólio produktov. Klienti môžu po novom obchodovať s opciami a využívať pokročilé grafy založené na TradingView - investovanie podporené hlbšou analýzou. Tieto nové funkcie dávajú investorom väčšiu flexibilitu pri budovaní vlastných stratégií.

Európsky investičný trh sa rýchlo mení. Rastie skupina aktívnejších investorov, ktorí sa pri správe svojho portfólia čoraz viac spoliehajú na premyslené stratégie. V posledných rokoch výrazne rastie záujem o obchodovanie s opciami, a to najmä medzi retailovými investormi.

XTB na tieto potreby reaguje spustením obchodovania s opciami priamo v aplikácii. Klienti môžu nakupovať opcie amerického typu na 110 amerických akcií a ETF. Súčasťou modulu sú aj 0DTE opcie (s expiráciou v ten istý deň) na vybrané podkladové aktíva, ktoré umožňujú rýchlu reakciu na ekonomické udalosti, firemné oznámenia alebo zmeny trhových trendov počas jediného obchodného dňa. Klienti môžu opcie obchodovať aj v zlomkových objemoch, čo im uľahčuje diverzifikáciu portfólia aj s obmedzeným kapitálom a pomáha riadiť riziko pri drahších akciách.

Ak sa pozrieme na americké trhy, môžeme povedať, že opcie sú silným investičným nástrojom, ktorý bol však historicky ťažko dostupný. Naším cieľom bolo odstrániť tieto bariéry a ponúknuť európskym investorom inteligentnejší spôsob, ako objavovať pokročilejšie stratégie,“ hovorí Vladimír Holovka, riaditeľ XTB v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.

Aj keď môžu opcie na prvý pohľad pôsobiť zložito, ich základný princíp je jednoduchý. Kupujúci získava právo, nie však povinnosť, kúpiť alebo predať dané aktívum za vopred stanovenú cenu v určitom časovom období. Call opcia generuje zisk, ak cena aktíva vzrastie nad realizačnú cenu, zatiaľ čo Put opcia profituje pri jej poklese. Za toto právo platí kupujúci prémiu pri uzatvorení transakcie.

Možnosť vypisovania opcií v aplikácii XTB nie je dostupná. Klienti môžu opcie iba nakupovať, pričom maximálna strata je vopred jasne definovaná a obmedzená výškou zaplatenej prémie. Obchodovanie s opciami je pritom v aplikácii navrhnuté tak, aby bolo zrozumiteľné aj pre tých, ktorí sa s týmto typom nástroja stretávajú prvýkrát.

XTB zároveň poskytuje vylepšené grafy postavené na riešení TradingView. Investori majú po novom k dispozícii kompletnú sadu prispôsobiteľných grafov, indikátorov a upozornení a môžu zadávať príkazy priamo z grafu. Kreslenie, pridávanie indikátorov aj ukladanie grafov je dostupné v mobilnej aplikácii aj na webovej platforme.

Viac informácií o ponuke opcií nájdete na: XTB opcie

