Dráma na terase rodinného domu: Začala horieť vírivka, jedna osoba sa intoxikovala

DDRAŽKOVCE - Martinskí hasiči zasahovali v stredu dopoludnia pri požiari vírivky v rodinnom dome v obci Dražkovce (okres Martin). Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, pri požiari sa jedna osoba nadýchala splodín horenia.
V čase príchodu hasičskej jednotky sa požiar snažil uhasiť rodinný príslušník majiteľa rodinného domu. „Dvaja hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch zistili, že horí vírivka na prekrytej terase rodinného domu. Priestory boli silno zadymené. Osoba, ktorá sa nachádzala v priestore požiaru, bola značne intoxikovaná splodinami horenia. Príslušníci jej poskytli predlekársku prvú pomoc a na miesto bola privolaná posádka záchrannej zdravotnej služby,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Po lokalizácii požiaru bolo potrebné vírivku vyniesť na voľné priestranstvo. „Hasiči miesto požiaru skontrolovali pomocou termokamery. Pri požiari došlo k poškodeniu fasády rodinného domu, prekrytia terasy a okna. Na odvetranie priestorov garáže a terasy bol nasadený pretlakový ventilátor,“ doplnili hasiči.
Priama materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 6000 eur, uchránené hodnoty presahujú 250.000 eur. Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru je prevádzkovo-technická porucha.