Bývalému členovi Čaputovej tímu vstávajú vlasy DUPKOM: Koho to Pellegrini prijal? Protokol vraj hovorí jasne

BRATISLAVA - Metod Špaček je bývalým šéfom prezidentskej kancelárie z čias Zuzany Čaputovej. Bol prakticky vedúcim jej tímu, no odkedy sa hlava štátu po voľbách 2024 vymenila, má na Petra Pellegriniho ťažké srdce. Hlavne čo sa týka protokolu a napĺňania jeho znenia. Najnovšie sa bývalý šéf Hlasu-SD a hlava štátu pochválil návštevou podpredsedu čínskeho parlamentu Li Hongzhonga, ktorého prijal v paláci. Špaček z tejto návštevy veľkú radosť nemal a má na to hneď niekoľko dôvodov.
Li Hongzhong prišiel na Slovensko v utorok 19. mája a zo stretnutia vznikla aj na webe Prezidentského paláca fotografia.
"Prezident SR Peter Pellegrini prijal dnes v Prezidentskom paláci podpredsedu Stáleho výboru Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov ČĽR Li Hongzhonga, ktorý je na návšteve Slovenska. Témou diskusie boli najmä otázky obchodnej a ekonomickej spolupráce s Čínou. Ako prezident SR uviedol, Slovensko má záujem o konštruktívny dialóg a rozvíjanie vzťahov takisto v kultúrnej oblasti, čo potvrdzuje plánované otvorenie Slovenského inštitútu v Pekingu," napísal k stretnutiu palác.
Na stretnutí sa podľa paláca tiež hovorilo o súčasnej bezpečnostnej situácii vo svete a hrozbách, ktorým medzinárodné spoločenstvo čelí.
Len malá poznámka, reagoval Špaček na stretnutie a schytal to aj Pellegriniho tím
Stretnutie Pellegriniho s čínskym podpredsedom parlamentu sa dostalo aj k bývalému šéfovi kancelárie za éry Zuzany Čaputovej - k Metodovi Špačekovi. Neskrýval údiv už len nad tým, že hlava štátu Hongzhonga prijala. Špaček dodal, že na toto všetko bude reagovať len "malou protokolárnou poznámkou", no jeho status sa poriadne rozrástol.
"Meno tohto člena Politbyra ÚV Komunistickej strany Číny sa síce v slovenčine prepisuje ako Li Chung-čung, ale správny prepis čínštiny je objektívne nad súčasné kapacity prezidentskej kancelárie a ministerstva zahraničia takýto detail postrehnúť," povzdychol si na úvod Špaček, no neskončil.
Špaček je totiž nespokojný s opakovaným "zarážajúcim a nedôstojným podhadzovaním sa našej hlavy štátu rôznym predstaviteľom". Nie všetkým totiž podľa Špačka formálne patria viaceré ceremoniálne pocty.
Protokol vraj hovorí jasne o premiérovi, ministrovi zahraničných vecí a predsedovi parlamentu
"Je pravda, že vybraným dôležitým zahraničným partnerom sa zvykne v rámci ich oficiálnej návštevy Slovenska poskytnúť protokolárne zdvorilostné prijatie u hlavy štátu – je to však limitované na zahraničného premiéra, predsedu parlamentu a ministra zahraničných vecí. Naozaj nerozumiem, prečo prezident súhlasil s prijatím podpredsedu parlamentu," spýtal sa bývalý Čaputovej pobočník.
Ak ho už vraj prijal, Špačkovi nejde do hlavy, prečo to bolo v oficiálnych intenciách. "Teda s rokovaním delegácií a s plným vlajkovým protokolom. Malo ísť o jednoduché zdvorilostné prijatie. Bez delegácií a bez vlajky hosťa. Existuje prísne protokolárne pravidlo, že vlajka hosťa sa v prítomnosti hlavy štátu použije len, ak ide o inú hlavu štátu, teda o prijatie na najvyššej úrovni. Preto na prijatí tohto čínskeho komunistu s delegáciou v prezidentskom paláci čínska vlajka nemala čo robiť," posťažoval sa.
Vraj to nie je prvýkrát, posťažoval sa exšéf kancelárie
Podľa Špačka to navyše nie je prvýkrát, čo súčasná hlava štátu toto pravidlo nerešpektovala. "Niekto si povie - protokolárna banalita. No, protokol vyjadruje dôležitú symboliku a slúži okrem iného na ochranu dôstojnosti (a áno aj suverenity) štátu a jeho hlavy. A Pellegrini ju, zrejme len z čírej nevedomosti, pošliapava," kritizuje.
Prezidenta však na záver aj pochválil. "Dnes (v stredu 20. mája, pozn. red.) je na návšteve prezident Albánska. Po dlhom čase niečo nekontroverzné a pozitívne. Až na tie prehnané bezpečnostné opatrenia na Hodžovom námestí, v norme a v medziach slušnosti a protokolárnej primeranosti," neodpustil si na záver Špaček.