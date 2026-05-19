Vladimir Putin začal dôležitú návštevu Pekingu: S čínskym prezidentom preberie strategickú spoluprácu

PEKING - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok pricestoval na dvojdňovú návštevu Pekingu, kde sa stretne aj so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. V piatok návštevu Číny ukončil aj americký prezident Donald Trump, píše o tom agentúra AFP.
Putinovo lietadlo pristálo v Pekingu krátko po 23.15 h miestneho času (17.15 h SELČ). Podľa záberov štátnej televízie CCTV ho privítala vojenská kapela. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok potvrdil, že v delegácii ruského prezidenta budú podpredsedovia vlády, mnohí ministri a vedúci predstavitelia ruských štátnych a súkromných spoločností pôsobiacich v Číne.
Putin a Si Ťin-pching by mali diskutovať o aktuálnych bilaterálnych otázkach, o spôsoboch ďalšieho prehĺbenia partnerstva a strategickej spolupráce medzi oboma krajinami, ako aj o kľúčových medzinárodných a regionálnych otázkach.