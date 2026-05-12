Ani sa len nepozrel! Autentické VIDEO zrážky chodca s električkou: Zábery sú len pre silné povahy

BRATISLAVA - Bratislava má za sebou dramatický večer. Priamo pod kolesá prichádzajúcej električky vbehol nepozorný chodec. Prežil len zázrakom. Polícia sa rozhodla zverejniť zábery, ktoré osudné chvíle zachytávajú.
K zrážke došlo v pondelok krátko pred 21. hodnou na Krížnej ulici v Bratislave. Chodec vošiel električke do dráhy v dôsledku svojej chvíľkovej nepozornosti a to aj napriek červenému signálu STOJ na signalizačnom zariadení pre chodcov.
Akoby zázrakom však našťastie prežil, avšak utrpel ťažké zranenia. "V dôsledku tejto nehody utrpel chodec viaceré ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali jeho okamžitý prevoz do jednej z nemocníc," uviedla polícia.
Policajti podrobili vodiča električky vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, tá skončila s negatívnym výsledkom. "Policajti krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave evidujú od začiatku tohto roka ku dnešnému dňu celkovo 5 zrážok chodcov s električkami, pričom v jednom prípade mala táto udalosť tragický následok," informujú.
"V nadväznosti na túto udalosť opäť pripomíname chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť! To platí aj na neriadených priechodoch pre chodcov! Je potrebné si uvedomiť, že električka v porovnaní s autami, pred ktorými majú prednosť, má výrazne dlhšiu brzdnú dráhu a vodič električky okrem brzdenia nemá inú možnosť, aby zrážke zabránil," dodala polícia.