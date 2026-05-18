SaS podala trestné oznámenie pre kampaň o drogách: Šutaj Eštok kritiku odmieta

BRATISLAVA - Opozičná SaS podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a speváka Reného Rendyho v súvislosti s celoslovenskou terénnou preventívnou kampaňou Na vlastnej koži. Dôvodom je podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia mravnej výchovy mládeže. Ministra vyzýva na okamžité zastavenie kampane. Šéf rezortu vnútra kritiku odmieta. Kampaň podľa neho pokračuje, pripustil však zmeny v dramaturgii.
SaS kritizuje výber interpreta
SaS kritizuje, že na podujatí, ktoré má chrániť deti pred drogami, spieva interpret o alkohole a o tom, ako ho má rád. Podľa poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS) ide o „absolútne nepochopiteľné zlyhanie ministra vnútra“. Pripomína, že alkohol je na Slovensku považovaný za drogu a reklama na alkohol je v televízii zakázaná pred 20.00 h.
„Trestné oznámenie podávame na ministra Matúša Šutaja Eštoka, Reného Rendyho aj všetkých zamestnancov ministerstva vnútra, ktorí rozhodli o angažovaní tohto interpreta,“ skonštatovala Bajo Holečková poukazujúc na to, že minister priznal chybu nepriamo aj sám, keď povedal o zmenách v dramaturgii.
Strana upozorňuje aj na podozrivé okolnosti verejného obstarávania. Podľa SaS vykazuje všetky znaky dopredu pripravenej zákazky pre konkrétnu firmu. Ďalšie trestné oznámenie sa preto týka podozrenia z machinácií pri verejnom obstarávaní, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Opozícia žiada koniec kampane
Kampaň skritizovalo aj opozičné Hnutie Slovensko, ktoré ministra vyzvalo, aby roadshow okamžite ukončil a odstúpil z funkcie. Nepozdáva sa mu ani to, že za osvetovú akciu medzi mladými o škodlivosti drog, kyberšikane a týraní zvierat využívajú človeka v minulosti podozrivého z drogovej trestnej činnosti, podporujúceho hazard a užívanie alkoholu.
Minister kritiku odmieta
Minister vnútra v reakcii označil za podstatné dojmy študentov a učiteľov, hovorí o „obrovskom dopyte“ škôl. Kampaň obhajuje konštatujúc, že ju pripravovali ľudia z národnej protidrogovej jednotky, enviropolície či preventisti. „Takže odmietam akúkoľvek kritiku opozičných politikov, ktorí nemajú k tomu čo povedať,“ odkázal Šutaj Eštok. Podotkol, že hudobná dramaturgia bola vyberaná tak, aby po oficiálnej časti pre verejnosť získali čo najväčší počet ľudí. Spomenul však zároveň zmenu v rámci dramaturgie, aby nevzbudzovala kontroverzie.
Celoslovenskú terénnu preventívnu kampaň s názvom Na vlastnej koži spustilo začiatkom mája Ministerstvo vnútra SR. Kampaň sa sústreďuje na tri oblasti - drogy, kyberšikanu a týranie zvierat - a cieľom je, aby si mladí ľudia lepšie uvedomili následky svojich rozhodnutí. Interaktívna roadshow postupne počas mája a júna navštívi 18 miest naprieč Slovenskom.