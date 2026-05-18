Lidl les rastie už 15 rokov

V Tatrách pribudli ďalšie tisíce nových stromov.
Lesy existujú už úctyhodných viac ako 400 miliónov rokov. Nielenže sú „pľúcami“ planéty, ale aj regulujú klímu, čistia vzduch a zadržiavajú vodu v krajine. Prispievať k ich obnove je tak mimoriadne dôležité a uvedomuje si to aj modro-žltý diskontný reťazec. Vďaka Lidlu a jeho zákazníkom už v Tatrách rastie viac ako 2 400 000 nových stromov.
Vedeli ste, že stromy fungujú ako tá najdokonalejšia prírodná klimatizácia na svete? Jeden dospelý strom dokáže počas letného dňa odpariť obrovské množstvo vody, nezriedka až stovky litrov, čím aktívne ochladzuje svoje okolie. Tento chladiaci výkon bez použitia akejkoľvek elektriny sa poľahky vyrovná výkonom bežných domácich klimatizácií.
Slovensko sa hrdí titulom jednej z najlesnatejších krajín v Európe, keďže lesy tvoria približne 40 % nášho územia. Podpore našich lesov sa už od roku 2012 venuje maloobchodný predajca Lidl prostredníctvom projektu Voda pre stromy. Ten patrí medzi najznámejšie spoločensky zodpovedné projekty reťazca a vďaka nemu sa v Tatrách podarilo vysadiť už vyše 2,4 milióna nových stromčekov. Lidl les sa aktuálne rozprestiera na ploche takmer tisíc hektárov, čo môžeme prirovnať k veľkosti 1 400 futbalových ihrísk. Svojou rozlohou by pokryl takmer celú mestskú časť Bratislava - Staré Mesto.
Prekonali slovenský rekord
Projekt Voda pre stromy spája aj zamestnancov reťazca, ktorí prispeli k úctyhodnému výsledku. „Záleží nám na slovenskej prírode, a preto už dlhé roky vytrvalo prispievame k obnove tatranských lesov. Za jeden deň sa nám podarilo vysadiť 11 000 stromčekov, čím sme prekonali slovenský rekord. Je to pre nás obrovským zadosťučinením a dôkazom, že keď spojíme sily, môžeme dosiahnuť reálnu zmenu. Obrovské ďakujem patrí našim dobrovoľníkom, no najmä všetkým našim zákazníkom, vďaka ktorým môžeme kontinuálne pomáhať slovenskej prírode,“ povedala Adriana Maštalircová, špecialistka externej komunikácie Lidl Slovenská republika.
Medzi zamestnancami je každoročne o túto aktivitu obrovský záujem. Z tohto dôvodu o tom, kto sa výsadby zúčastní a vychutná si zaslúžený oddych v podobe wellness, rozhoduje žrebovanie. Jubilejnej 15. výsadby sa zúčastnilo približne 60 dobrovoľníkov z Lidla. Zamestnanci vysádzanie realizujú pod odborným dohľadom lesníkov, ktorí im v úvode vždy presne vysvetlia celý postup. „Výsadba prebieha vo dvojiciach, nakoľko sadenie v horskom teréne je fyzicky náročné. Každý jeden krok musí byť dôsledný, aby mladé stromčeky bezpečne ustáli prípadný dážď či silný vietor. Vďaka odbornému vedeniu lesníkov z LESY SR, š.p. však presne vieme, ako na to a máme obrovskú radosť, keď vidíme, že sa stromčekom darí,“ priblížila Martina Sujová, manažérka pre CSR projekty Lidla.
Spolupráca, ktorá funguje roky
Podpora slovenských lesov v rámci projektu Voda pre stromy sa realizuje v úzkom a dlhoročnom partnerstve so štátnym podnikom, LESY Slovenskej republiky. Práve ich odborníci sa starajú o to, aby bol zabezpečený úspešný rast a stabilita prostredníctvom celoročnej aktívnej starostlivosti.
„Dlhodobé partnerstvá, ako je projekt Voda pre stromy, majú pre LESY Slovenskej republiky veľký význam. Spájajú odborné lesníctvo s verejnosťou a pomáhajú ľuďom pochopiť, že obnova lesa je systematický a dlhodobý proces. Každý vysadený strom je investíciou do budúcnosti našej krajiny, jej stability a kvality života. Zároveň platí, že každý dobrovoľník, ktorý sa zapojí do výsadby, prispieva k tomu, aby sme mali stabilné a odolné lesy, ktoré budú vytvárať hodnoty pre ďalšie generácie. Lesné hospodárstvo totiž zabezpečuje rovnováhu environmentálnych, spoločenských aj ekonomických funkcií lesa,“ uviedol generálny riaditeľ Boris Gregor.
Pomôcť môžu aj zákazníci
Podporiť našu prírodu môže každý z nás. Mechanizmus pomoci v rámci projektu Voda pre stromy je nastavený mimoriadne jednoducho a do podpory slovenských lesov sa môže zapojiť každý zákazník. Spoločnosť Lidl venuje z každej predanej 1,5 l fľaše minerálnej vody svojej privátnej značky Saguaro jeden cent na zalesňovanie Tatier. Aj vďaka tomu môžu v našich horách každoročne pribúdať desaťtisíce mladých smrekov, smrekovcov, jedlí aj bukov. Okrem toho, že lesy chránia pôdu pred devastačnou eróziou, stabilizujú celý ekosystém a poskytujú jedinú dlhodobo obnoviteľnú surovinu drevo, stávajú sa pre ľudí útočiskom na oddych, šport či psychickú regeneráciu.
