Legendárny víťaz Eurovízie Alexander Rybak nestarne a... Takto hrá svoj hit po 17 rokoch!

VIEDEŇ - Alexander Rybak (40) sa pred rokmi zapísal do histórie Eurovízie rekordným víťazstvom s hitom Fairytale. Jeho legendárna skladba však žije ďalej aj medzi mladou generáciou. Pozrite, ako hudobník vyzerá dnes!
Alexander Rybak je nórsky hudobník, skladateľ a spevák bieloruského pôvodu, ktorý si získal srdcia fanúšikov po celej Európe aj mimo nej. Hudobný talent sa uňho prejavil už v ranom detstve – ako päťročný začal hrať na husliach a klavíri. Keď mal šesť rokov, rodina sa na istý čas presťahovala späť do bieloruského Minska, kde začal študovať na hudobnej škole pri Bieloruskej štátnej hudobnej akadémii.
Po návrate do Nórska pokračoval v hudobnom vzdelávaní a neskôr vyštudoval prestížne konzervatórium v Osle. Už ako mladý dosahoval výrazné úspechy, no skutočný zlom v jeho kariére prišiel v roku 2009. Práve vtedy očaril Európu svojou energickou folkovou skladbou „Fairytale“ (Rozprávka), ktorú si sám napísal a v ktorej naplno predviedol nielen svoj spevácky talent, ale aj virtuóznu hru na husliach. V nórskom národnom kole Eurovision Song Contest získal obrovskú podporu publika – až 700-tisíc hlasov od divákov.
Hrozná skúsenosť slovenských speváčok na Eurovízii: Po 15 rokoch odhalili pravdu!
Dňa 16. mája 2009 sa v Moskve zapísal do histórie ako víťaz súťaže. So skladbou Fairytale získal 387 bodov, čo bol v tom čase rekordný počet bodov v histórii súťaže. Druhú v poradí, islandskú speváčku Yohannu s piesňou Is It True?, predbehol o neuveriteľných 169 bodov. Jeho vystúpenie sa stalo jedným z najikonickejších momentov Eurovízie a skladba dodnes patrí medzi najpamätnejšie piesne, aké sa v tejto súťaži objavili. Ani po rokoch jeho hit nestratil čaro.
Fairytale si stále nachádza nových fanúšikov a obľubujú si ju aj mladšie generácie, ktoré Eurovíziu z roku 2009 ani nezažili. Alexander Rybak nedávno spojil sily s husľovou virtuózkou Lindou Brava, ktorá sa objavila v aktuálnom ročníku súťaže. Spoločne si na sociálnych sieťach zahrali jeho legendárnu skladbu. A jedno je isté – čas akoby sa ho ani nedotkol. Ako možno vidieť na videu, Alexander Rybak si stále zachováva svoj charizmatický vzhľad aj energiu, ktorou si kedysi podmanil celú Európu. Pozrite sa, ako vyzerá dnes.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%