SaS otvorene: Návrh SNS o miestnych daniach prinesie vyššie dane a šikanu podnikateľom

BRATISLAVA - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozornila na poslanecký návrh z dielne SNS o miestnych daniach, ktorý podľa nej bude mať zásadný negatívny dosah nielen na podnikateľov, ale aj na občanov Slovenska. Podľa liberálov prinesie vyššie dane a šikanu podnikateľom. Tento návrh prešiel v prvom čítaní v Národnej rade SR. Ako SaS v piatok informovala, zároveň žiada o okamžité stiahnutie návrhu, ktorý podľa nej v sebe nesie aj znaky protiústavnosti.
„SaS bola jedinou stranou z celého parlamentu, ktorá hlasovala proti tomuto škodlivému návrhu. Pre malé a stredné podniky predstavuje tento návrh toxickú kombináciu vyššieho daňového zaťaženia, nižšej predvídateľnosti a novej administratívnej záťaže. Ide o ďalší krok, ktorý zhoršuje podnikateľské prostredie a trestá práve tých, ktorí na Slovensku vytvárajú pracovné miesta,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
archívne video
Základná sadzba dane zo stavieb je v súčasnosti 0,033 eura za štvorcový meter (m2) a obec nemôže najvyššiu sadzbu stanoviť vyššie ako desaťnásobok najnižšej. „Tento návrh však pre všetky stavby s jednou prevádzkou nad 500 m2 alebo s viacerými prevádzkami nad 1500 m2 tento limit úplne ruší. Od 1. januára 2027 tak budú môcť obce schvaľovať prakticky akékoľvek sadzby bez horného stropu,“ poznamenal Gröhling. Podľa neho návrh zároveň zavádza nové povinnosti - podnikatelia budú musieť v daňovom priznaní uvádzať počet prevádzok aj presné výmery predajných plôch. Ako predseda SaS dodal, je to čistá šikana a tento návrh by mal byť okamžite stiahnutý.
Návrh je navyše ústavne veľmi sporný
Podpredseda SaS Marián Viskupič upozornil, že návrh je navyše ústavne veľmi sporný a plný nelogík. „Ak v jednej budove bude jediná prevádzka s predajnou plochou nad 500 m2, vyššia sadzba dane sa bude vzťahovať na celú stavbu vrátane skladov, kancelárií a úplne iných podnikateľských aktivít,“ podotkol. Rovnaká budova s rovnakou zastavanou plochou tak podľa neho môže byť zdaňovaná úplne inak len preto, lebo v nej má jeden nájomca o pár metrov väčšiu predajňu. „To je čistá svojvôľa a porušenie princípu rovnosti,“ uviedol.
Ešte absurdnejšie sú podľa Viskupiča prahové hodnoty 500 m2 a 1500 m2. Ako pokračoval, stačí 499 m2 oproti 501 m2 a daňový režim je úplne odlišný, hoci reálny rozdiel je minimálny. „Zákonodarca vôbec nedokázal odôvodniť, prečo práve tieto čísla a aký majú súvis s dopravnou záťažou či komunálnymi odpadmi. Navyše, novela neobmedzuje nové sadzby žiadnym stropom, takže obce budú môcť od 1. januára 2027 schvaľovať likvidačné dane,“ poukázal.