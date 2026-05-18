Matuš Šutaj Eštok odovzdal policajtom a hasičom nájomné byty: Podľa Mikulca sú pre funkcionárov

IVANKA PRI DUNAJI - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v pondelok v Ivanke pri Dunaji odovzdal desať nových nájomných bytov pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Ide o jeden jednoizbový, šesť dvojizbových, jeden trojizbový a dva štvorizbové byty. Informoval o tom na tlačovej konferencii s tým, že išlo o zámenu za nevyužívané nehnuteľnosti v správe rezortu vnútra.
„Celkovo sa nám to podarilo urobiť tak, že sme vymenili pozemky, ktoré neboli využívané v rámci ministerstva vnútra a ich znalecká cena bola na úrovni 2,6 milióna eur. Získali sme za to desať služobných bytov na úrovni hodnoty 2,75 milióna eur,“ uviedol minister. Ako priblížil, išlo o areál bývalej materskej školy v bratislavskej Petržalke.
Pripomenul, že podmienky na život sú, prirodzene, v hlavnom meste najťažšie a rezort má najväčší problém získať policajtov alebo hasičov do služby v Bratislave. Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová vyzdvihla kroky ministra v oblasti bytovej politiky. Podľa nej to prispieva k stabilizácii policajtov v oblastiach, kde ich najviac chýba.
Hnutie Slovensko vyzýva Šutaja Eštoka, aby začal riešiť skutočné problémy policajtov a hasičov - personálny rozklad, odchody skúsených príslušníkov a zhoršujúce sa podmienky výkonu služby vrátane nedostatku štartovacích bytov priamo v Bratislave. „Policajti ani hasiči nepotrebujú štvorizbové byty v Ivanke pri Dunaji, ktoré pravdepodobne budú pre funkcionárov. Potrebujú malé štartovacie byty, najmä v Bratislave. Takáto by mala byť politika a nie tváriť sa, pán minister, že stabilizujete niečo, čo ste už dávno destabilizovali,“ uviedol bývalý minister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí).