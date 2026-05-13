Zrušenie transakčnej dane podľa KDH nestačí: Navrhujú jej kompenzáciu pre podniky

BRATISLAVA - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozorňuje na zhoršujúcu sa náladu podnikateľov a investorov na Slovensku, ktorú podľa neho potvrdzujú aj dáta zahraničných obchodných komôr. Opozičná strana preto opätovne žiada zrušenie transakčnej dane a navrhuje zavedenie kompenzačného mechanizmu pre firmy. V stredu to na tlačovej konferencii uviedol poslanec Národnej rady SR za KDH Rastislav Krátky.
Pokles investícií a dôvery
„Vidíme dlhodobý trend poklesu motivácie investovať a zároveň rast nedôvery voči ekonomickému prostrediu. Firmy odchádzajú, rušia prevádzky a znižuje sa ochota rozširovať podnikanie,“ uviedol Krátky.
Tento vývoj je podľa neho spojený aj s fiškálnou politikou štátu a zavedením transakčnej dane. Hnutie tvrdí, že toto opatrenie výrazne negatívne ovplyvnilo podnikateľské prostredie a investičnú aktivitu. „Transakčná daň sa stala symbolom zlej daňovej politiky. Treba ju zrušiť a zároveň napraviť škody, ktoré spôsobila,“ zdôraznil Krátky. KDH preto navrhuje, aby vláda pripravila mechanizmus, ktorý by firmám umožnil započítať už zaplatenú transakčnú daň do budúcich daňových povinností, napríklad prostredníctvom odpočtu z dane z príjmu. Podľa hnutia by išlo o dočasný prorastový nástroj s cieľom podporiť investície a konkurencieschopnosť.
Podnikatelia ako partneri štátu
„Nepovažujeme podnikateľov za dojnú kravu štátu, ale za partnerov, ktorí vytvárajú hodnoty. Ak štát urobil chybu, mal by ju vedieť napraviť,“ uviedol odborník KDH na verejné financie Martin Štuk. Zároveň dodal, že navrhovaný systém by mal mať časové a finančné obmedzenia, aby bol v súlade s pravidlami štátnej pomoci.
KDH zároveň vyzvalo vládu, aby namiesto sporov o jednotlivé opatrenia predstavila ucelený balík prorastových a konsolidačných opatrení, ktorý by podľa hnutia mal kombinovať znižovanie daňového zaťaženia, zefektívnenie štátu a podporu investícií.