Mladá banka na Slovensku avizuje ZDRAŽOVANIE: Nový cenník vás nepoteší, ak si vyberáte z cudzích bankomatov!

BRATISLAVA - Výber tej správnej banky Slováci zhodnocujú cez rôzne parametre. Jedným z nich je určite aj cenník ponúkaných služieb, ktorý v mnohých z nich v týchto dňoch zaznamenáva zdraženie. Výnimkou nie je ani jedna z najmladších bánk na Slovensku, ktorá svojimi plánmi nemusí každého potešiť.
Podľa agentúry SITA sa totiž 365.bank rozhodla pristúpiť k nie pozitívnej zmene v cenníku.
Sadzobník tak čakajú zmeny a banka tiež oznámila úpravy jednotlivých podmienok pre osobné účty, ktoré vstúpia do platnosti v stredu 1. júla 2026. Pozitívom môže byť, že vedenie účtu zostáva naďalej bez poplatku. Za niektoré ďalšie služby si však klienti priplatia.
Klientov však naopak potešili väčšou dostupnosťou bankomatov. To prichádza po spojení s ČSOB.
Výbery z cudzích bankomatov citeľne zdražia, má to však aj druhú stranu mince
Mnohí poznajú aj situáciu, keď sú v odľahlejšej lokalite a nutne potrebujú hotovosť, ktorú nemajú po ruke. Tu sa, žiaľ, menia podmienky a najvýraznejšia zmena sa veru týka výberov hotovosti z iných bankomatov. V lete sa poplatok zvýši o jedno euro, a teda bude taký výber stáť 6 eur.
Nebude pritom záležať, v akej mene ste si peniaze vytiahli. Pôjde o výber cez POS terminály a Poštomaty na poštách. Klienti však budú mať na oplátku k dispozícii širšiu sieť bezplatných bankomatov, ktorá sa má až strojnásobiť. "Po novom si budeš môcť vyberať hotovosť bez poplatku aj z viac ako 400 bankomatov ČSOB, vďaka čomu sa sieť bankomatov viac ako strojnásobí," cituje agentúra oznam banky.
Pri cudzích bankomatoch to nekončí, pozor na aktivity v zahraničí
Nejde však len o výbery z cudzích bankomatov na Slovensku. Nový cenník sa dotýka aj aktivít v zahraničí, konkrétne výberov v rámci skupiny KBC. Za výber z bankomatov tejto kategórie zaplatia klienti po novom 50 centov. Ako príklad slúžia bankomaty ČSOB a Poštovní spořitelny v Česku, alebo bankomaty KBC v Belgicku, Maďarsku alebo Bulharsku.