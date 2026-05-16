Spoločnosť Muska SpaceX by mala vstúpiť na burzu: Pôjde o najväčší krok v histórii?

AUSTIN - Spoločnosť SpaceX Elona Muska by podľa mediálnych správ mala vstúpiť na burzu 12. júna. Informuje správa agentúry DPA.
SpaceX chce v rámci prvotnej verejnej ponuky (IPO) akcií od investorov získať až 80 miliárd USD, uviedol Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na informované zdroje. Išlo by tak suverénne o najväčší vstup na burzu v histórii. Podľa agentúry Bloomberg by prvotná ponuka akcií mohla spoločnosť SpaceX oceniť na viac ako 2 bilióny USD.
Rakety SpaceX zohrávajú kľúčovú úlohu
Rakety SpaceX zohrávajú kľúčovú úlohu vo vesmírnom programe USA. Spoločnosť zároveň prevádzkuje satelitnú internetovú službu Starlink. Musk do SpaceX začlenil aj svoju firmu z oblasti umelej inteligencie xAI spolu s online platformou X. Pri tomto spojení bol koncern podľa médií celkovo ocenený na 1,25 bilióna USD. Musk nedávno oznámil, že xAI už nie je samostatnou spoločnosťou a svoje produkty umelej inteligencie ako napríklad chatbot Grok bude uvádzať na trh pod značkou SpaceXAI.
Musk zároveň avizuje, že v budúcnosti chce vybudovať dátové centrá pre umelú inteligenciu vo vesmíre. Slnko podľa neho bude poskytovať veľa energie a chladenie vo vesmíre by bolo jednoduchšie. Skeptici však poukazujú na problémy, ako sú vysoké náklady na vybudovanie a žiarenie, ktoré by mohlo poškodiť elektronické obvody. Musk, ktorý je aj na čele výrobcu elektromobilov Tesla, je šéfom a hlavným akcionárom SpaceX. Vstup SpaceX na burzu by mohol byť prvým z troch tohtoročných mega debutov na akciovom trhu. IPO totiž plánujú aj OpenAI a jej konkurent Anthropic.