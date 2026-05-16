Lotyšský prezident poveril zostavením novej vlády opozičného poslanca

RIGA - Lotyšský prezident Edgars Rinkevičs po demisii premiérky Eviky Siliňovej v sobotu poveril zostavením novej vlády opozičného poslanca Andrisa Kulbergsa. Informuje správa agentúry Reuters a telerozhlas LSM.
Siliňová vo štvrtok oznámila, že podá demisiu. Pre tento krok sa rozhodla deň po tom, čo koaličný poslanci zo strany Progresívci vyhlásili, že vládu nebudú podporovať. „Vzhľadom na nedávne udalosti si myslím, že nový premiér by mal pochádzať z opozičných strán,“ povedal Rinkevičs na tlačovej konferencii.
Prezident uviedol, že vytvorenie novej vlády by bolo lepšie, ako nechať súčasnú vládu pôsobiť v demisii do októbra, keď sa uskutočnia voľby do parlamentu (Saiemy). Zdôraznil však, že vzhľadom na veľmi krátke časové obdobie, ktoré je k dispozícii, musí byť proces zostavovania vlády rýchlejší, než by bolo za bežných okolností. „Nebude to ľahká cesta, bude to pomerne zložitá cesta, pretože politická rétorika je veľmi vyhrotená,“ myslí si Rinkevičs.
Musí to byť koalícia činov
„Musí to byť koalícia činov, v ktorej je potrebné odložiť emócie a spory,“ povedal Kulbergs novinárom. „Bezpečnosť je zrejmou prioritou, boli na ňu vyčlenené finančné prostriedky, musíme len konať zodpovedne. Čo je potrebné urobiť: rozpočet, bezpečnosť vrátane zahraničných vecí musia byť prehodnotené už v júni a voľby do Saeimy musia prebehnúť bezpečne. Musíme odvážne povedať nie korupcii a kartelom,“ povedal budúci premiér.
Podľa LSM je otázne, či nová vláda získa dôveru väčšiny poslancov vzhľadom na súčasnú rozdrobenosť lotyšskej politickej scény a rozloženie mandátov v parlamente, ktoré sťažuje vytvorenie fungujúcej väčšiny. Než sa stal poslancom Saeimy v roku 2022, 46-ročný Kulbergs podnikal v automobilovom priemysle. Pred vstupom do politiky často ostro kritizoval hospodárenie so štátnymi financiami a byrokraciu.
Rozpad lotyšskej vlády
Rozpad lotyšskej vlády urýchlila politická kríza, ktorú spustili incidenty s prenikaním cudzích dronov do lotyšského vzdušného priestoru. Minulý štvrtok dopadli na prázdne ropné zásobníky dve ukrajinské bezpilotné lietadlá, ktoré prileteli z Ruska. Koaličná kríza eskalovala v nedeľu po demisii ministra obrany Andrisa Sprudsa, ktorý je členom Progresívcov. Premiérka krátko predtým vyhlásila, že Spruds stratil jej dôveru aj dôveru verejnosti a vyzvala ho, aby odstúpil. Následne navrhla na jeho miesto svojho poradcu plukovníka Raivisa Melnisa.