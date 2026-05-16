Známa tanečníčka z Let’s Dance v ukrutných bolestiach: Ochabnutá noha a hrozí operácia!

BRATISLAVA - Šokujúce priznanie obľúbenej tanečníčky! Monika Sakmanová prežíva mimoriadne náročné obdobie. Pre silné bolesti a zdravotné komplikácie dokonca musela vynechať finále šou Let's Dance. Výsledky magnetickej rezonancie odhalili vážny problém s chrbticou a v hre je aj operácia!
Energická blondínka Monika Sakmanová ako šéfka tanečnej skupiny Ladylicious patrí medzi výrazné tváre slovenskej tanečnej scény. Spolu so svojimi tanečnicami pravidelne predvádza energické choreografie plné ženskosti, temperamentu a dynamiky, ktoré divákov vždy dostanú do varu. Už roky je neodmysliteľnou súčasťou šou Let's Dance, no tohtročné veľkolepé finále jej tentoraz ušlo pre nečakané zdravotné problémy.
Monika priznala, že jej telo jednoducho vypovedalo poslušnosť. „Moje telo sa rozhodlo vypnúť,“ napísala otvorene na sociálnu sieť. Práve zdravotný stav bol dôvodom, prečo sa nemohla zúčastniť veľkého finále Let’s Dance, kde mala vystúpiť spolu s ostatnými tanečníkmi pod taktovkou choreografa Miňa Kerekeša. Následne zverejnila aj fotografie z neurologickej ambulancie či počas podávania infúzií. K záberom pridala desivý opis toho, čo momentálne prežíva. „Ukrutné bolesti,“ napísala stručne, no výstižne. Tanečníčka zároveň priznala, že počas jednej z infúzií mala vážne komplikácie. „Pri dnešnej dávke mi prišlo nevoľno na odpadnutie, infúzia odpojená… neviem, čo sa mi porobilo,“ opísala nepríjemné chvíle. Podľa jej slov mohol byť spúšťačom aj stres z magnetickej rezonancie, ktorú absolvovala krátko po podaní infúzie.
Výsledky vyšetrenia však odhalili oveľa vážnejší problém. „Výsledky ukázali, že je tam úlomok medzi L4 – L5 a zjavne tlačí na nerv. Preto tá ochabnutá noha,“ prezradila fanúšikom. Situácia je natoľko vážna, že tanečníčku čaká konzultácia s neurochirurgom. Lekári sa zatiaľ snažia jej stav zlepšiť infúziami a obstrekom pod CT. Ak však liečba nezaberie, tanečníčka sa operácii pravdepodobne nevyhne. Napriek obrovským bolestiam si však zachováva optimizmus. „Ja to rozchodím, som pozitívny fighter. Ešte potancujeme,“ odkázala Monika.
