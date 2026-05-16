Čierna sobota na železnici: Rýchlik zachytil muža priamo v tuneli, na mieste bol mŕtvy

BRNO - Vlak v Brne medzi stanicami Židenice a Kráľovo Pole zrazil dnes popoludní v tuneli muža, ktorý nehodu neprežil. Polícia okolnosti nešťastia vyšetruje. ČTK to povedal hovorca polície Peter Vala. Premávka medzi stanicami je zastavená, cestujúci môžu využiť náhradné autobusy alebo bežné linky mestskej dopravy.
Polícia má stret vlaku s osobou nahlásený okolo 15.20 h. České dráhy na svojom webe uviedli, že kvôli zastaveniu premávky odpovedali jazdu dvoch rýchlikov a šiestich osobných vlakov, opatrenie sa ale môže dotknúť ešte ďalších niekoľkých osobných vlakov. ČD odhadujú, že opatrenie by sa mohlo skončiť o 18:00.