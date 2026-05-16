Pre Daniela Hůlku bol režisér Bednárik veľký vzor, ale... Hrozné, čo si ako herec musel vypočuť!

BRATISLAVA - V Neskoro večer sa opäť rozpúta zábava! Jedným z hostí moderátora Petra Marcina bude aj český muzikálový herec Daniel Hůlka, ktorého historky zo života vás iste pobavia.
Na režiséra Jozefa Bednárika nikdy nezabudne! Daniel Hůlka, česká muzikálová hviezda, sa do povedomia verejnosti dostal v roku 1995. Vtedy sa u našich blízkych susedov konala slávnostná premiéra muzikálu Dracula. Predstavenie sa s prestávkami hrá viac ako 30 rokov. Daniel Hůlka naďalej spieva a robí to, čo miluje.
Krásne spomienky má aj na Slovensko a najmä na osobu režiséra Jozefa Bednárika. „Stretnutie s Jozefom Bednárikom pre mňa v živote bolo jedno z najdôležitejších, možno aj najdôležitejšie stretnutie. On ma naučil všetko, čo viem... To skúšanie s Béďom vtedy pre mňa bol rýchlokurz herectva,“ zaspomína si v šou Neskoro večer český muzikálový herec. Na trojmesačné skúškové obdobie nezabudne. „Béďo ma ani raz nepochválil,“ hovorí vysmiaty umelec a vzápätí dodáva, čo a akými slovami mu hovoril...
Rozhovoril sa však aj o svojej svadbe a cestovaní. Keď na Daniela nedopadá žiara reflektorov, dopadajú naňho slnečné lúče niekde v zahraničí. V šou Neskoro večer prezradil, že vášeň k cestovaniu má spolu so svojou manželkou Barborou, ktorá je od neho mladšia o dvadsaťdva rokov. Lásku svojho života si zobral v roku 2017, a to poriadne netradične. Keďže pompézne oslavy nevyhľadáva, svoju lásku spečatil pri dvoch svedkoch v cudzine! Daniel totiž nemá rád oslavy. „My sme sa proste zobrali, odleteli sme do Las Vegas. Tam sme si požičali biely kabriolet. A tam sa dá oženiť normálne pri okienku. Ako keď idete na McDrive. Z okienka nás úradníčka oddala. My sme celú dobu sedeli v aute,“ zaspomína si Daniel Hůlka. Pozrite si ukážky a sledujte aj reláciu Neskoro večer už v sobotu o 21.40 na Jednotke. Hostiteľ večera Peter Marcin privíta okrem Daniela Hůlku aj dizajnéra a fotografa Lukáša Kimličku a legendárnu speváčku Mariku Gombitovú.
