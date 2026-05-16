Príbeh výnimočného psa: Takmer prekonal svetový rekord, dožil sa 30 rokov

PARÍŽ - Trpasličí španiel - papillon - menom Lazare, ktorý bol považovaný za kandidáta na titul „najstaršieho psa na svete“, uhynul vo veku 30 rokov, informovala v piatok agentúra AFP.
Lazare sa narodil 4. decembra 1995. Išlo o psa trpasličieho plemena papillon známeho typickými „motýlími“ ušami. Väčšinu života prežil u svojej pôvodnej majiteľky, po jej smrti sa dostal do útulku, odkiaľ si ho adoptovala 29-ročná Ophélie Boudolová. Pôvodne chcela tohto psa pre svoju matku, napokon si ho však nechala. Zomrel len niekoľko týždňov po adopcii.
Boudolová v príspevku na platforme Instagram dodala, že Lazare jej zomrel v náručí 14. mája a „odišiel k svojej milovanej panej“. Vo veku 30 rokov a päť mesiacov bol už takmer slepý, hluchý, nosil plienky a väčšinu dňa prespal. Podľa Boudolovej si však zachoval svoju veselú povahu.
Rekord, ktorý mu ušiel
V Guinnessovej knihe rekordov bol doteraz za najstaršieho psa považovaný portugalský ovčiak Rafeiro do Alentejo menom Bobi, ktorý mal v čase smrti údajne 31 rokov. Jeho vek bol však neskôr spochybnený pre nedostatok dôkazov.
Útulok, z ktorého si Boudolová Lazara adoptovala, si jeho dátum narodenia overil v dvoch registroch a následne – skôr zo žartu – vyplnil aj dokumenty na jeho prípadnú registráciu ako najstaršieho psa na svete.