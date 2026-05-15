TRAPAS počas návštevy v Číne: VIDEO Trump nevládal ísť po schodoch! Zasiahol čínsky prezident

PEKING - Návšteva amerického prezidenta Donald Trump v Číne rozprúdila ďalšie špekulácie o jeho zdravotnom stave. Počas oficiálneho programu v Pekingu totiž kamery zachytili moment, keď 79-ročný líder pri chôdzi po schodoch pôsobil viditeľne vyčerpane a na okamih mu musel pomôcť aj čínsky prezident Si Ťin-pching.
Zábery, ktoré sa začali rýchlo šíriť na sociálnych sieťach, ukazujú oboch prezidentov počas výstupu po schodisku do Veľkej siene. Si Ťin-pching počas výstupu spomalil a na niekoľko sekúnd zastal, aby sa Trump mohol opäť nadýchnuť a pokračovať ďalej. Potomi mu položil ruku na chrbát, akoby ho podopieral, kým sa americký prezident opäť nadýchol a pokračoval ďalej.
Video okamžite vyvolalo novú vlnu diskusií o fyzickej kondícii šéfa Bieleho domu. Kritici už v posledných dňoch upozorňovali na viacero momentov, pri ktorých Trump pôsobil unavene alebo nesústredene.
Kamery zachytili aj zvláštne škvrny na rukách
Pozornosť vyvolali aj oficiálne fotografie zverejnené Bielym domom. Na snímkach z Pekingu bolo vidieť, že Trumpova pravá ruka je prekrytá nápadne svetlým mejkapom, ktorý kontrastoval s jeho typickým bronzovým odtieňom pokožky.
Podľa portálu Daily Beast sa podobné prekrytie objavilo už viackrát. Biely dom v minulosti vysvetľoval modriny na Trumpových rukách častým podávaním rúk a užívaním vyšších dávok aspirínu. Niektoré zábery však podľa komentátorov ukazovali podobné zafarbenie aj na druhej ruke.
Incident v Oválnej pracovni rozvíril kritiku
Debatu o Trumpovej kondícii ešte viac rozprúdila udalosť z Oválnej pracovne z minulého týždňa. Počas podujatia venovaného zdraviu matiek pôsobil prezident niekoľko sekúnd nehybne so zatvorenými očami, zatiaľ čo minister zdravotníctva Robert F. Kennedy Jr. hovoril o údajnej „kríze plodnosti“.
Kamery následne zachytili moment, keď Trump náhle zdvihol hlavu, čo na sociálnych sieťach spustilo vlnu komentárov o tom, či počas vystúpenia nezaspal.
Niektorí kritici následne začali hovoriť dokonca o údajnej nespôsobilosti vykonávať prezidentský úrad. Biely dom podobné špekulácie odmieta.
Trump chválil čínskeho prezidenta
Napriek otázkam o zdravotnom stave pokračoval Trump v diplomatickom programe bez zmien. Počas oficiálneho privítania nešetril komplimentmi smerom k čínskemu lídrovi.
„Ste veľký líder. Viem, že niektorí ľudia neradi počujú, keď to hovorím, ale je to pravda,“ vyhlásil Trump na adresu Si Ťin-pchinga. Dodal tiež, že si váži ich priateľstvo.
Čínsky prezident zároveň podľa médií počas uzavretých rokovaní upozornil na citlivú otázku Taiwanu. Podľa Si Ťin-pchinga ide o najdôležitejší bod vzťahov medzi Washingtonom a Pekingom a nesprávny prístup môže viesť až ku konfliktu medzi oboma mocnosťami.