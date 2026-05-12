Z výletnej lode vystúpili poslední ľudia: MV Hondius sa po nákaze hantavírusom vracia do Európy

MADRID - Z výletnej lode MV Hondius, na ktorej sa vyskytli prípady infekcie hantavírusom, v pondelok večer vystúpilo posledných 28 pasažierov, informovala agentúra AFP. Loď, ktorá pre nepriaznivé počasie musela zakotviť v prístave na španielskom ostrove Tenerife, sa po dokončení evakuácie vydala na plavbu do Holandska.
Pre ukotvenie v prístave Granadilla sa oneskorila záverečná evakuácia a zmenil sa pôvodný plán, podľa ktorého mala loď z bezpečnostných dôvodov zostať na mori. Pasažierov po evakuácii z plavidla prepravujú dvomi lietadlami do Holandska. Tam niektorí z nich strávia istý čas v karanténe a odtiaľ sa vydajú do domovských krajín.
Španielska ministerka zdravotníctva Monica Garcíová už v nedeľu večer uviedla, že v ten deň bolo z výletnej lode plaviacej sa pod holandskou vlajkou evakuovaných a následne repatriovaných 94 ľudí 19 národností. Na palube lode zostalo iba 25 členov posádky a dvaja zdravotníci, ktorí ju dopravia do holandského prístavu Rotterdam. Plavidlo, ktoré preváža aj telo jednej zosnulej pasažierky, by podľa očakávania malo do cieľa doraziť o šesť dní v nedeľu večer.
Obete nebezpečného vírusu
Od vypuknutia nákazy na lodi MV Hondius zomreli traja pasažieri – holandský manželský pár a Nemka. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok potvrdila sedem prípadov nákazy hantavírusu s kmeňom Andes, jediným, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka
Pozitívny test vyšiel aj Španielovi, ktorého po evakuácii z lode hospitalizovali vo vojenskej nemocnici v Madride, informovalo v pondelok večer španielske ministerstvo zdravotníctva . Nevykazoval však žiadne príznaky. U ostatných 13 španielskych evakuovaných pasažierov boli výsledky testov zatiaľ negatívne. Hantavírus je endemický najmä v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba. WHO zdôraznila, že globálne riziko pre verejné zdravie je nízke a odmieta paralely s pandémiou ochorenia COVID-19.