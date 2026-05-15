Golonkov boj o život po brutálnom zákroku: Chybná diagnóza a... vážil len 35 kíl!

BRATISLAVA - Tvrdý zákrok počas zápasu, zlá diagnóza a mesiace strávené v nemocnici. Legendárny hokejista Jozef Golonka otvorene prehovoril o dramatických chvíľach, keď bojoval o život a lekári mu dávali len malé šance.
Legendárny hokejista Jozef Golonka otvorene prehovoril o jednom z najťažších období svojho života. Spomienka na tvrdý medzištátny zápas v Prahe v ňom dodnes vyvoláva silné emócie. „V 63. roku som bol v životnej forme a hrali sme medzištátny zápas v Prahe. Skrátka, ja som nebol k udržaniu, tak poslali na mňa toho veľkého Štolca, ktorý mal dva metre. Dostával som crosscheck a zlomili mi rebro,“ spomína Golonka na dramatický moment, po ktorom sa všetko zmenilo.
Po zákroku ho okamžite odviezli do nemocnice, no jeho zdravotný stav sa prudko zhoršoval. „Dostal som vysoké horúčky. Liečili ma na tuberkulózu. Predstavte si, vtedy medicína nebola tak ďaleko,“ povedal bývalý reprezentant. Nasledovali dlhé mesiace plné bolesti a neistoty. „Ležal som tri a pol mesiaca v Štátnej nemocnici a musím sa poďakovať našim lekárom. Mal som len 35 kíl,“ priznal otvorene. Až neskôr lekári zistili, že pôvodná diagnóza bola nesprávna. „Oni povedali, že mám traumatický zápal pohrudnice. Liečili ma na tuberkulózu, ale ja som mal prepichnuté pľúca. Potom ma okamžite dali na inú liečbu,“ dodal Golonka.
Silný životný príbeh zaznie už v piatok večer v talkshow Medzi nami s Katou Martinkovou o 21.45 na televíznej Dvojke. Okrem Jozefa Golonku privíta moderátorka ďalších dvoch hostí - Katarínu Schillerovú a huslistu Zdenka Kunca.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%