Havária lietadla Air India: Indickí piloti požadujú ďalšie vyšetrovanie

BOMBAJ - Federácia indických pilotov (FIP) zaslala ministerstvu letectva v Naí Dillí list, v ktorom naznačuje, že príčinou vlaňajšej havárie lietadla spoločnosti Air India mohla byť porucha elektrického systému, a nie konanie pilota. Píše správa agentúry AFP.
Podnet FIP, ktorá združuje viac ako 5000 pilotov, prichádza pred zverejnením očakávanej záverečnej správy o havárii lietadla. K nehode lietadla spoločnosti Air India došlo 12. júna 2025. Boeing 787-8 Dreamliner smeroval z mesta Ahmadábád na západe Indie do Londýna. Pol minúty po štarte sa zrútil do štvrte Méghání Nagar v Ahmadábáde a dopadol na budovu študentského internátu. Tragédia si vyžiadala 260 obetí.
V súlade s medzinárodným právom indický Úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd (AAIB) zverejnil predbežnú správu mesiac po nehode, 12. júla. V 15-stranovom dokumente sa konštatuje, že prívod paliva do motorov lietadla sa prerušil krátko pred nárazom, čo vyvolalo otázky o možnej chybe pilota. V správe sa ale neuvádza, či vypnutie palivových spínačov mohol spôsobiť manéver pilota alebo nejaká porucha.
List FIP z 1. mája, do ktorého nahliadla agentúra AFP, obsahuje takzvanú „technickú poznámku“, ktorá „naznačuje možnú príčinu“ vyžadujúcu si ďalšie vyšetrovanie. „Elektrická porucha pred vzletom mohla spôsobiť neúmyselné spustenie relé a prerušenie prívodu paliva do oboch motorov bez zásahu pilota,“ uvádza sa v liste. Správy v médiách však naďalej naznačujú možné pochybenie pilota. Medzinárodná organizácia civilného letectva preto požaduje, aby sa najskôr vylúčili všetky možné technické príčiny.