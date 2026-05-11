Šokujúce nové VIDEO tragédie: Lietadlo zrazilo človeka priamo na dráhe! Vtiahol ho motor

DENVER - Nové zábery z bezpečnostných kamier zachytili tragické sekundy na letisku v Denveri. Muž, ktorý sa dostal na pristávaciu dráhu, kráčal priamo oproti rozbiehajúcemu sa lietadlu spoločnosti Frontier Airlines. O chvíľu ho vtiahol motor stroja.
Vyšetrovatelia v Denver pokračujú v objasňovaní šokujúcej nehody, pri ktorej zahynul človek na pristávacej dráhe medzinárodného letiska v Denveri. Obeť, ktorej identitu úrady zatiaľ nezverejnili, sa podľa dostupných informácií dostala na letiskovú plochu po prekonaní bezpečnostného oplotenia.
K tragédii došlo v sobotu večer krátko po 23. hodine miestneho času, keď sa lietadlo Airbus A321neo spoločnosti Frontier Airlines pripravovalo na štart.
Kamera zachytila posledné sekundy
Záznam z bezpečnostných kamier, ktorý zverejnili predstavitelia mesta a okresu Denver, ukazuje človeka pokojne kráčajúceho po runwayi bez známok paniky či snahy uniknúť.
Na videu je vidieť, ako sa približuje k dráhe práve v momente, keď sa k nemu vysokou rýchlosťou rúti lietadlo. Podľa záberov sa následne dostal priamo do trajektórie jedného z motorov, ktorý ho vtiahol dovnútra.
Televízia KHOU 11 uviedla, že od prelezenia plota po samotný náraz uplynuli približne dve minúty. Portál FlightAware odhadol rýchlosť lietadla v čase incidentu na približne 224 kilometrov za hodinu.
Explózia a panika na palube
Svedkovia opisovali dramatické momenty po náraze. Cestujúci John Anthens povedal pre denník New York Post, že cez okno videl „ľudské nohy rotujúce v motore“.
Podľa jeho slov väčšina pasažierov spočiatku netušila, čo sa stalo. Kabínou však otriasol hlasný výbuch, po ktorom začali kričať cestujúci aj deti.
Anthens tvrdí, že predná časť lietadla sa po náraze prudko nadvihla a explózia pripomínala detonáciu bomby. Krátko nato motor začal horieť.
Posádka nariadila cestujúcim zostať sedieť, kým nebola pripravená evakuácia. Všetkých 224 pasažierov a sedem členov posádky sa nakoniec podarilo bezpečne dostať z lietadla pomocou nafukovacích kĺzačiek.
Rodina Anthensovcov po incidente zrušila svoju cestu a namiesto pokračovania letu sa rozhodla vrátiť domov do Nebrasky autom.
Úrady hovoria o narušení bezpečnosti
Americký minister dopravy Sean Duffy uviedol, že obeť neoprávnene prenikla do zabezpečeného priestoru letiska a následne vybehla na pristávaciu dráhu.
„Nikto by nikdy nemal vstupovať na letisko neoprávnene,“ napísal na sociálnej sieti X.
Prípad momentálne vyšetrujú National Transportation Safety Board aj Federal Aviation Administration.