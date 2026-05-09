Dramatické chvíle na letisku: Lietadlo na dráhe zrazilo človeka! Cestujúcich museli evakuovať

DENVER - Na letisku v americkom Denveri lietadlo zrejme zrazilo človeka na ranveji. V kabíne sa objavil dym, cestujúci boli evakuovaní, informovala dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na vyjadrenie spoločnosti Frontier Airlines.
Incident sa odohral v piatok pred polnocou miestneho času (ráno SELČ). Stroj s 224 cestujúcimi a siedmimi členmi posádky pri pohybe po ranveji zrejme zrazil chodcov. V kabíne sa následne objavil dym a pilot prerušil štart.
Cestujúci boli z preventívnych dôvodov bezpečne evakuovaní prostredníctvom sklzoviek, uviedli podľa Reuters aerolinky s tým, že incident vyšetrujú.
Podľa stanice ABC News piloti po zrážke s človekom oznámili požiar motora a dym v kabíne. Najmenej jeden človek bol ľahko zranený.