BRUTÁLNA VRAŽDA! Syn ZABIL matku (†61) ohavným spôsobom, polícia našla jej telo v MOČIARI!

REJOWIEC – Poľskom otriasa brutálny a neľudský prípad. Staršia dáma z obce Kobyle sa jedného dňa vybrala na nákup. Následne sa akoby prepadla pod zem. Dcéra sa s ňou nedokázala spojiť niekoľko dní. Prípad prevzala polícia, ktorá došla k šokujúcemu odhaleniu. Za všetkým stojí syn, ktorý býval s matkou pod jednou strechou.
V poľskej obci Rejowiec (Lubelské vojvodstvo) sa mala odohrať brutálna vražda. Život Marie S. (†61) mal ukončiť jej vlastný syn, a to navyše veľmi brutálnym spôsobom. Dcéra Joanna sa s matkou nedokázala spojiť už niekoľko dní a začala mať strach, že sa jej niečo stalo. Na políciu zavolala s tým, že "matka išla pred šiestimi dňami na nákup a odvtedy sa nevrátila domov a nevie sa s ňou spojiť". Informujú o tom Wiadomości.
Telo našli až po troch dňoch
Bolo spustené pátranie. Syn hľadanej Konrad S. (40) sa ale veľmi nezapájal. Polícia začínala mať podozrenie, že práve on môže byť zapojený do zmiznutia matky. Býval s ňou pod jednou strechou, no polícia v dome nenašla žiadne telo. Šok prišiel po necelých troch dňoch, keď z kríkov v močiari neďaleko domu vytiahli bezvládne telo nezvestnej Marie S.
Najprv upadla do bezvedomia
Následne zatkli syna Konrada a obvinili ho z vraždy. Odohralo sa to ešte v koncom mája a začiatkom júna 2024, no vyšetrovanie sa ťahalo rok a pol. K trestnému činu malo dôjsť medzi 19. a 20. marcom 2024. Konrad mal matku najprv udrieť kladivom do hlavy, ktorá sa zrútila na zem a upadla do bezvedomia. Syn ju mal následne vyniesť von a telo ukryl v močiari.
Forézni experti zistili, že smrť Marie S. nastala po vážnych telesných zraneniach. Okrem toho bola vystavená etylalkoholu, ktorého mala v krvi 2,72 promile. Prokurátor obvinil Konrada S. nielen z vraždy, ale aj zo znesvätenia vlastnej matky. Telo mal nechať na mieste s vysokou koncentráciou divej zvery a hmyzu, čo sa jasne odzrkadlilo na tele nezvestnej.
Hrozí mu doživotie
Obvinený sa najprv ku všetkému priznal, no potom to poprel. Svoje prvotné priznanie sa snažil vysvetliť tým, že policajti na neho tlačili. Prokurátor ale odmietol uveriť jeho novej verzii udalostí. Čaká ho ďalšie pojednávanie, kde mu hrozí doživotný trest odňatia slobody.