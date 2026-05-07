Internetové obmedzenia menia nákupy Rusov: Predaj papierových máp a atlasov narástol o 55 percent

MOSKVA - Nedávne internetové obmedzenia v Rusku zvýšili záujem po literatúre v kategórii „Atlasy a cestné mapy“, v ktorej predaj vzrástol o 55 percent v porovnaní s minulým rokom, informovalo vydavateľstvo AST Nonfiction. Informuje o tom agentúra TASS.
„Uprostred správ o obmedzeniach internetu sa Rusi hromadne vracajú k papierovým mapám... Trend návratu papierových médií je evidentný už niekoľko rokov,“ uviedlo AST Nonfiction. Predaj máp podľa jeho údajov v roku 2022 vo finančnom vyjadrení klesol o päť percent, v roku 2023 skokovo narástol o 31 percent a v roku 2024 pokračoval v raste o 16 percent. V roku 2025 segment „Atlasy a turistickí sprievodcovia“ vzrástol o 41,4 percenta a „Atlasy a cestné mapy“ o 39,8 percenta.
Najpopulárnejšie publikácie v apríli až máji 2026 boli: Mapa sveta/Mapa Ruska (v rámci nových hraníc) s vlajkami, Atlas diaľnic Ruska, SNŠ a pobaltských krajín (pohraničné oblasti, v rámci nových hraníc), Politická mapa sveta A0 (v rámci nových hraníc), Petrohrad. Turistická mapa a Moskva. Centrum. Turistická mapa.
„Pozorujeme nasledujúci trend: čím komplexnejší a zraniteľnejší sa stáva digitálny kartografický ekosystém, tým väčšia je potreba ľudí po hmatateľných a spoľahlivých informáciách. Papierová mapa sa nevybije ani nestratí satelitný signál na náročnej križovatke. Dnes si cestný atlas v priehradke na rukavice opäť získava status nevyhnutnej veci,“ zdôraznila Julia Danniková, vedúca redakčnej rady OGIZ vo vydavateľstve AST Nonfiction. Vydavateľstvo tiež rieši významný nedostatok kvalifikovaných kartografov, pretože musí aktualizovať a vyvíjať presné mapy, najmä s ohľadom na nové hranice.