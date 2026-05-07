Štvrtok7. máj 2026

Rekordný úlovok na mori: Španielska polícia zadržala 30 ton kokaínu v hodnote vyše 800 miliónov eur

Ilustračný obrázok
(Zdroj: X/algatedzEng, Getty Images)
TASR

MADRID - Španielska polícia zadržala na nákladnej lodi pri pobreží Afriky rekordné množstvo 30 ton kokaínu, oznámili vo štvrtok tamojšie súdy. Operácia podľa nich prebehla v spolupráci s americkým protidrogovým úradom DEA a holandskou políciou. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.

Zásielka drog bola rozdelená do 1279 balení s odhadovanou cenou viac ako 812 miliónov eur. Zásah sa uskutočnil 1. mája a v predbežnom oznámení o ňom ešte polícia odhadovala „úlovok“ na 40 ton. Sudca na Kanárskych ostrovoch rozhodol o väzbe pre všetkých 23 členov posádky lode Arconian. Je medzi nimi 17 Filipíncov, piati holandskí občania a jedna osoba zo Surinamu.

Nákladná loď dlhá 90 metrov sa plavila pod vlajkou Komor a podľa nahlásených údajov smerovala zo Sierry Leone do Líbye, keď ju zastavili v medzinárodných vodách pri pobreží Západnej Sahary. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že drogy pravdepodobne pochádzajúce z Južnej Ameriky plánovali premiestniť na menšie lode pred ich prevozom do Európy.

