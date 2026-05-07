Temný pôvod Coca-Coly: Čo stálo za VZNIKOM svetovej legendy?

ATLANTA/PRAHA - Bolesti hlavy, nervové vyčerpanie či podráždený žalúdok mal liečiť sirup, ktorého prvý pohár predal pred 140 rokmi, 8. mája 1886, v Atlante americký lekárnik John Pemberton. A keďže základom tohto lektvaru boli lístky koky a kofeín z orechov bicykla, bol pomenovaný Coca-Cola. Za desať rokov sa predával už v celých Spojených štátoch a počas druhej svetovej vojny získal pevné základy pre svetovú dominanciu medzi nealkoholickými nápojmi. Dnes sa Coca-Cola predáva vo viac ako 200 krajinách sveta.
Názov nápoja
"Dáme tam dve C, bude to dobre vyzerať na plagátoch," prispel Pembertonov spoločník Frank Robinson k názvu slávneho nápoja, za vznikom ktorého stála lekárnika závislosť na morfiu, ktorým si uľavoval od bolesti po zranení v občianskej vojne. Preto v roku 1865 vymyslel „francúzske víno Coca“, ktorého nealkoholickou verziou sa neskôr stala Coca-Cola.
Úspechu svojho vynálezu sa ale Pemberton nedožil. Ešte pred smrťou v roku 1888 rozpredal podiely svojho podniku, ktorého časť získal prezieravý obchodník Asa Candler. Ten v roku 1892 založil firmu Coca-Cola Company a nasledujúci rok si zaregistroval ochrannú známku, ktorú propagoval aj na rade úžitkových predmetov, napríklad hodinkách. V roku 1895 otvoril Candler prvú výrobňu mimo Atlantu (v Dallase) a ten istý rok sa v jeho výročnej správe písalo, že Coca-Cola je konzumovaná už v celých USA.
Svetovú slávu priniesol Coca-Cole Robert Woodruff, ktorý riadil spoločnosť od roku 1923 a do marketingu zároveň zaviedol rad vo svojej dobe revolučných prvkov. Napríklad začiatkom 20. rokov začala firma predávať kartóny so šiestimi fľašami, aby spotrebiteľ colu "ľahšie odniesol domov", a roku 1933 na veľtrhu v Chicagu predstavila automat na colu, ktorý nápoj sám namiešal (zaliatím sirupu perlivou vodou).
Expanzia do sveta
Za Woodruffovho vedenia tiež vznikla v roku 1926 zahraničná sekcia podniku, vďaka ktorej sa cola rozšírila do celého sveta. Tomu veľmi pomohli aj americkí vojaci počas druhej svetovej vojny, kvôli ktorým bolo vybudovaných niekoľko desiatok výrobní po svete, aby si osviežujúci nápoj mohol dopriať každý americký vojak kdekoľvek na fronte. Nedostatok surovín na výrobu coly v nacistickom Nemecku vyriešila firma novým nápojom Fanta.
V roku 1961 obohatila ponuku o limonádu Sprite av polovici 80. rokov prišla s ochutenou variantou coly Cherry Coke a hitom Coca-Cola light (tiež Diet Coke). Dnes zahŕňa sortiment firmy na 500 značiek nealkoholických nápojov, napríklad ľadový čaj Nestea, ovocné šťavy Cappy, ľadovú kávu Illy, vodu Bonaqua, energetický nápoj Burn či športovú Powerade.
Ikonická fľaša
Svoju históriu má aj jedinečný obal Coca-Coly. Asa Candler bol síce zdatný obchodník, ale vo fľaškovej cole perspektívu nevidel. A tak v roku 1899 práva na plnenie coly do fliaš predal iba za jeden dolár. Prvé fľaše boli jednoduché z hladkého skla a napodobniť ich nebolo ťažké. Preto sa v roku 1915 zrodil terajší charakteristický obal, ktorého autor Earl Dean sa inšpiroval tvarom kakaového bôbu. Ten bol kužeľovito stenčený, aby sa do prepraviek vošiel väčší počet fliaš.
Zhruba od 30. rokov začala Coca-Cole konkurovať spoločnosť Pepsi-Cola (dnes Pepsi), založená v roku 1902, ktorej sa na prelome tisícročia podarilo Coca-Colu v niekoľkých ukazovateľoch dočasne predbehnúť. Podiel na tom mal aj odklon spotrebiteľov v tradičných doménach Coca-Coly v Severnej Amerike a západnej Európe od nápojov s vysokým obsahom cukru. V roku 2005 prišla Coca-Cola s trhákom - nízkokalorickou Coca-Cola Zero av roku 2007 prevzala výrobcov čajov a vitamínových nápojov Fuze Beverages a Glaceau, aby posilnila svoje portfólio nealkoholických nápojov mimo sýtených malinoviek.