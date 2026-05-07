Horor Vačkovej v New Yorku: Maskovaní muži na ňu mierili samopalmi!

BRATISLAVA - Herečka Zuzana Vačková si z dovolenky v americkom veľkomeste odniesla zážitok, na ktorý len tak nezabudne. To, čo sa odohralo na letisku v New Yorku, vyzeralo ako scéna z akčného filmu!
Obľúbená blondínka, ktorú diváci poznajú z divadla aj dabingu svetových hviezd, sa v cestovateľskej šou priznala k momentu, pri ktorom jej vraj poriadne stuhla krv v žilách. Krátko pred odletom domov totiž zistila šokujúcu vec – vo vrecku nohavíc mala stále kľúče od požičaného auta!
A potom prišiel chaos. Herečka sa okamžite rozbehla k majiteľom auta, aby im kľúče vrátila. Lenže v strese spravila osudovú chybu – svoj kufor nechala bez dozoru priamo na letisku. Keď sa po chvíli vrátila späť do haly, neverila vlastným očiam. „Tam nebolo jedného človeka. Tam stáli maskovaní muži so samopalmi, ktorí mierili na mňa... A tam uprostred haly ten môj jeden malý opustený kufor,“ opísala dramatické chvíle Vačková.
V tej sekunde vraj pochopila, že situácia vyzerá mimoriadne vážne. Opustená batožina totiž na amerických letiskách okamžite spúšťa bezpečnostný poplach. A práve jej kufor sa stal centrom pozornosti ozbrojených zložiek! Ako to celé dopadlo si pozrite vo videu. Premiérovú epizódu zábavno-cestovateľského kvízu sledujte už tento piatok o 20.30 h na Jednotke. Herci Zuzana Vačková a Pavol Plevčík sa postavia proti tímu, v ktorom sa ocitnú komička Eva Evelyn Kramerová a herec Lukáš Dóza.
