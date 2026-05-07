MIMORIADNY ONLINE Rusko hrozí Kyjevu útokmi! Ak narušíte oslavy, diplomatov čakajú odvetné ÚDERY

MOSKVA - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich, aby urýchlene evakuovali svoj personál v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že Rusko porušovalo Kyjevom vyhlásené prímerie a Ukrajina teraz zváži ako na to reagovať. Píše o tom agentúra Reuters. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

18:43 Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok opäť vyzvalo zahraničných diplomatov a civilistov v Kyjeve, aby urýchlene opustili mesto v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája. Rusko v takom prípade varuje pred odvetnými údermi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zasa varoval zástupcov krajín, aby sa nezúčastňovali na oslavách v Moskve. Informujú o tom agentúry TASS a AFP.

18:21 Kvôli ruským útokom horí les v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny, informuje agentúra DPA s odvolaním sa na štátny podnik Ukrajinské lesy. Požiar je v mieste neďaleko hraníc s Ruskom a kvôli zlej bezpečnostnej situácii k nemu lesníci nemôžu.

16:08 Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov pricestoval do Miami na rokovania s americkými predstaviteľmi, napísala vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na informovaný zdroj.

13:25 Ruské útoky spôsobili v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny pri hraniciach s Ruskom rozsiahly lesný požiar. Oheň zachvátil približne 2400 hektárov lesa, uviedla ukrajinská organizácia Lesy Ukrajiny na sociálnej sieti Facebook. S odvolaním sa na spravodajský web RBK Ukrajina o tom vo štvrtok informoval denník Le Monde.

13:06 Európska únia napriek vyhrážkam Ruska nezmení svoju pozíciu ani prítomnosť v Kyjeve, potvrdil vo štvrtok hovorca EÚ pre zahraničné veci Anouar El Anouni. Informuje o tom agentúra AFP.

12:36 Kremeľ vo štvrtok oznámil, že od piatkovej polnoci vstúpi do platnosti dvojdňové prímerie s Ukrajinou, vyhlásené jednostranne pri príležitosti osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny (Dňa víťazstva) a vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve. Informuje o tom agentúra AFP.

„Áno, hovoríme o 8. a 9. máji,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na otázku agentúry AFP. Prímerie vstúpi do platnosti od polnoci v piatok miestneho času (štvrtok 23.00 h SELČ). Rusko zároveň varovalo, že zaútočí na Kyjev v prípade, ak Ukrajina podnikne útoky na oslavy 9. mája.

11:18 Ruský armádny bezpilotný prostriedok dnes krátko vletel do rumunského vzdušného priestoru. Stalo sa tak pri útokoch na infraštruktúru a civilné ciele na Ukrajine neďaleko od hranice s Rumunskom, uviedlo dnes rumunské ministerstvo obrany. Kvôli ruským aktivitám vzlietli v Rumunsku dva lietadlá F-16.

9:05 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 7. máju podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

8:21 Ruská protivzdušná obrana počas noci na štvrtok zachytila a zostrelila nad 20 ruskými oblasťami, ako aj nad Krymom a Kaspickým, Čiernym a Azovským morom dovedna 347 ukrajinských dronov. Vo vyhlásení to uviedlo ruské ministerstvo obrany, informujú o tom agentúry AFP a RIA Novosti. Drony boli zostrelené medzi stredajšou 21.00 h a štvrtkovou 7.00 h moskovského času (19.00 h – 5.00 h SELČ).

7:24 Na východe Lotyšska sa zrútili dva cudzie drony, uviedla dnes ráno stanica LSM. Jeden bezpilotný stroj podľa nej mohol naraziť do skladu ropy. Drony vleteli do lotyšského vzdušného priestoru z ruského územia, ale to nevyhnutne neznamená, že ide o ruské stroje, píše lotyšská stanica, podľa ktorej podobné incidenty v minulosti spôsobili ukrajinské drony, ktoré útočili na ruské prístavy vo Fínskom zálive. Ukrajina sa bráni ruskej vojenskej agresii.

6:40 Od začiatku mája zahynulo na Ukrajine kvôli bojom najmenej 70 civilistov a viac ako 500 ďalších bolo zranených. Uviedla to Misia OSN pre monitorovanie ľudských práv na Ukrajine (HRMMU), ktorá informácie o mnohých hlásených civilných obetiach overila. Len v utorok podľa zatiaľ neoverených správ ruské útoky pripravili o život 28 ľudí a ďalších 194 osôb zranili, oznámila misia.

6:05 Ukrajinský útok na ruské mesto Brjansk zranil 13 ľudí vrátane dieťaťa, uviedol v noci na dnes gubernátor Brjanskej oblasti Alexander Bogomaz na platforme Telegram. Pri ruskom útoku na ukrajinské mesto Dnipre utrpel zranenia jeden človek, oznámil šéf správy Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža. Bojujúce strany tento týždeň vyhlásili jednostranné prímerie s odlišnými dátumami.

Rusko vyzýva diplomatov v Kyjeve na evakuáciu v prípade narušenia osláv 9. mája

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich, aby urýchlene evakuovali svoj personál v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že Rusko porušovalo Kyjevom vyhlásené prímerie a Ukrajina teraz zváži ako na to reagovať. Píše o tom agentúra Reuters.

„Ruské ministerstvo zahraničných vecí dôrazne vyzýva orgány vašej krajiny, aby k tomuto vyhláseniu pristupovali s najvyššou zodpovednosťou a zabezpečili včasnú evakuáciu personálu diplomatických a iných zastúpení z mesta Kyjev v súvislosti s nevyhnutnosťou odvetného úderu ruských ozbrojených síl na Kyjev“, pokiaľ naruší oslavy Dňa víťazstva, uviedla hovorkyňa ministerstva Marija Zacharová vo videu adresovanom ostatným štátom zverejnenom na Telegrame.

Rusko pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala vlastným návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci (utorok 5. mája 23.00 h SELČ) a vyzvala Moskvu, aby sa pridala.

Zelenskyj však v stredu uviedol, že Rusko na prímerie reagovalo novými útokmi. „Ukrajina bude reagovať rovnakým spôsobom. V závislosti od vývoja situácie v noci a zajtra určíme akým spôsobom budeme oprávnene reagovať,“ vyhlásil Zelenskyj na sieti X.

Ruský prezident Vladimir Putin podľa Zelenského slov nedokáže žiť bez vojny a stará iba vojenskú prehliadku a nič iné. „Ukrajina je pripravená pracovať na mieri. Ukrajina sa snaží ukončiť túto vojnu dôstojne. Rusko bojovalo až do bodu, keď teraz aj jeho hlavná vojenská prehliadka závisí od nás. To je jasný signál: Už toho bolo dosť,“ dodal ukrajinský prezident.

Witkoff by sa mal tento týždeň stretnúť s Umerovom v Miami

Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff by sa mal neskôr tento týždeň stretnúť s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom. Agentúra DPA o tom informovala s odvolaním sa na zdroje z Bieleho domu. Rokovania by sa mali uskutočniť v Miami.

Podrobnosti ohľadom presného dátumu a predmetu stretnutia zdroje DPA neposkytli. Ukrajinskí predstavitelia návštevu bezprostredne oficiálne nepotvrdili a uviedli iba, že Umerov sa nezúčastní na parlamentnom vypočúvaní v Kyjeve v dôsledku zahraničnej cesty.

Tieto správy prišli v čase, kedy Ukrajina aj Rusko prejavili ochotu vzájomné boje prerušiť. Zatiaľ čo Moskva vyhlásila jednostranné prímerie na 8. a 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom, Kyjev na to reagoval vlastným návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci (utorok 5. mája 23.00 h SELČ). Rusko zároveň vyzval, aby sa pridalo.

