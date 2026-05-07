Klimatické peklo v Európe: Sme najrýchlejšie sa otepľujúci kontinent, Slovensko zasiahlo extrémne sucho!

BRATISLAVA– Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na Zemi. Od roku 1980 rastú teploty u nás dvakrát rýchlejšie, než je globálny priemer. Vyplýva to z najnovšej správy služby Copernicus a Svetovej meteorologickej organizácie (WMO). Dopady týchto zmien už naplno pociťuje aj Slovensko – aktuálne čelíme extrémnemu suchu, ktoré ničí úrodu a mení naše lesy na sudy s prachom.
Zatiaľ čo v Arktíde sa topia ľadovce rekordným tempom, stredná a východná Európa sa podľa odborníkov otepľuje o 0,5 až 1 °C každé desaťročie. Na Slovensku tento trend vyvoláva nebezpečnú spätnú väzbu: suchá pôda sa nedokáže ochladzovať výparom, čo spôsobuje, že sa povrch krajiny prehrieva ešte intenzívnejšie.
Slovenskí poľnohospodári v kríze
Situácia na poliach je kritická. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) hlási výrazný deficit zrážok, ktorý sa podpísal pod nízku vlhkosť pôdy.
Slovensko zasiahlo extrémne SUCHO: FOTO Poľnohospodárom ostávajú oči pre plač, ľudia strácajú vodu v studniach
Podľa aktuálnych údajov zasahuje sucho až 80 % územia Slovenska, pričom na 16 % plochy ide o extrémne sucho. Štátny podnik LESY SR upozorňuje, že vegetácia je taká suchá, že požiar sa dokáže šíriť nekontrolovateľnou rýchlosťou.
V uplynulých dňoch už hasiči bojovali s plameňmi na Horehroní, Orave, Gemeri aj na východe Slovenska. „V mnohých prípadoch bol rozhodujúcou príčinou ľudský faktor – nedohasené ohniská alebo nezodpovedné správanie návštevníkov,“ varujú lesníci. Vlhkosť trávy a lístia klesla na viacerých miestach pod kritických šesť percent.
Európa ako varovný prst
Správa „Stav klímy v Európe“ pripomína, že rok 2025 bol pre mnohé krajiny historicky najteplejším. V Turecku teploty prvýkrát prekročili 50 °C a Grónsko stráca každú hodinu objem ľadu zodpovedajúci 100 olympijským bazénom.
Hoci výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov v EÚ dosahuje rekordy, odborníci varujú, že tempo otepľovania kontinentu je nateraz rýchlejšie než naše opatrenia na jeho zmiernenie.