Vesmírny objav na Deň Star Wars! Teleskop NASA našiel desiatky nových svetov obiehajúcich dvojhviezdy

LONDÝN - Astronómovia objavili 27 kandidátskych planét, ktoré obiehajú okolo dvoch hviezd, podobne ako fiktívna púštna planéta Tatooine z filmového sveta Star Wars. Výsledky štúdie, na ktorú upozornil denník The Guardian, vedci publikovali symbolicky 4. mája, kedy fanúšikovia oslavujú neoficiálny Deň Star Wars.
Astronómovia doteraz potvrdili existenciu zhruba 18 takzvaných cirkumbinárnych planét, ktoré obiehajú dvojicu hviezd. Naproti tomu takých planét, ktoré obiehajú iba jednu hviezdu ako Zem okolo Slnka, je známych viac ako 6000.
Nových kandidátov astronómovia identifikovali analýzou dát z vesmírneho teleskopu Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Využili pritom metódu zvanú apsidálna precesia, ktorá sleduje veľmi jemné zmeny v načasovaní vzájomných zákrytov dvoch hviezd v dvojhviezdnom systéme. Tieto odchýlky môžu naznačovať, že ich pohyb ovplyvňuje ešte ďalšie teleso, teda planéta obiehajúca obe hviezdy.
Sledovanie presného načasovania
,,Ak sledujeme presné načasovanie týchto zatmení, môže nám to ukázať, že v systéme pôsobí ešte ďalšie teleso," uviedla hlavná autorka štúdie Margo Thorntonová zo sydneyskej Univerzity Nového Južného Walesu.
Možné planéty sa nachádzajú vo vzdialenosti asi 650 až 18.000 svetelných rokov od Zeme a ich veľkosť sa podľa odhadov pohybuje od úrovne Neptúnu až po objekty približne desaťkrát hmotnejšie ako Jupiter, najväčšia planéta našej sústavy. Súčasné dáta však nedokážu presne určiť, či ide o menšie planéty na bližších dráhach, alebo hmotnejšie telesá obiehajúce vo väčšej vzdialenosti. Na potvrdenie bude podľa odborníkov potrebné ďalšie meranie.
Doterajšie objavy cirkumbinárnych planét vychádzali predovšetkým z takzvanej tranzitnej metódy, kedy planéta pri prechode pred hviezdou spôsobí pokles jej jasnosti. Táto metóda je ale závislá na presnom natočení systému voči Zemi, takže mnoho planét môže zostať skryté.
Výhody novej metódy
Podľa autorov štúdie by nová metóda mohla výrazne rozšíriť počet známych planét v systémoch dvojhviezd, vrátane tých, ktorých dráhy nie sú v rovine obehu hviezd alebo obiehajú vo väčšej vzdialenosti. To môže pomôcť lepšie porozumieť tomu, ako také planetárne sústavy vznikajú a ako sa vyvíjajú.
Astrofyzici upozorňujú, že niektoré z týchto svetov by mohli pripomínať aj fiktívne Tatooine, pokiaľ sa nachádzajú v obývateľnej zóne medzi oboma hviezdami. Denník The Guardian zároveň pripomína, že v roku 1977, keď mal premiéru prvý film zo série Star Wars, ľudstvo o existencii exoplanét – teda planét mimo našej Slnečnej sústavy – ešte vôbec nevedelo.
,,V astronómii je veľa vecí, ktoré si možno len ťažko konkrétne predstaviť," uviedol spoluautor štúdie Ben Montet. ,,Vďaka slávnej scéne západu slnka na Tatooine v prvom filme Star Wars si ale dnes dokáže každý predstaviť, ako taká planéta obiehajúca dve slnká vyzerá a aké by bolo na nej stáť," dodal.