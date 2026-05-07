Nezvestného podnikateľa zrejme našli: V žalúdku krokodíla boli ruky aj hrudný kôš! Výsledky pitvy odhalili ďalšie HRÔZY

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA - Najhoršie obavy sa potvrdzujú. V žalúdku krokodíla odchyteného v Južnej Afrike sa našli ľudské ostatky. To či, ide o zmiznutého 59-ročného podnikateľa Gabriela Batistu, musia potvrdiť testy DNA. Pri pitve zvieraťa sa však vynorili aj ďalšie znepokojicé zistenia. V jeho žalúdku totiž objavili najmenej šesť párov topánok, pričom ani jeden z nich nepatrí Batistovi, je preto možné, že zviera má na svedomí viacero ľudských životov.
Miestny podnikateľ bol pravdepodobne minulý týždeň zmietnutý do vôd plných predátorov potom, ako jeho auto uviazlo počas silných dažďov v rieke. Zatiaľ, čo vozidlo sa podarilo nájsť, o Batistovi nemali žiadne informácie.
Počas pátracej akcie si však všimli krokodíla, ktorý sa na rozdiel od iných krokodílov v blízkosti nebál zvuku vrtuľníka, ležal nehybne na slnku a mal podozrivo veľké brucho. Zviera sledovali niekoľko dní, kým sa rozhodli ho utratiť v snahe objasniť zmiznutie podnikateľa.
Video zverejnené Juhoafrickou políciou (SAPS) ukazuje kapitána Johana Potgietera, ktorý bol počas veľmi zložitej operácie spustený na lane k zvieraťu, aby ho mohol pripevniť na lano a záchranné zložky tak mohli krokodíla vytiahnuť. Krokodíl bol v tom čase už usmrtený, no aj tak išlo o nezabezpečenú akciu. „Mohlo sa pokaziť toľko vecí a lano ma v podstate spustilo na ňufák krokodíla, takže som dúfal, že je naozaj mŕtvy,“ povedal kapitán. Hrôzostrašné bolo na celej akcii aj to, že v oblasti sa nachádzali ďalšie živé a veľmi nebezpečné tvory. Potgieter uviedol, že dva krokodíly nachádzajúce sa neďaleko neho pozorne sledovali, ako okolo tela usmrteného zvieraťa upevňoval postroj.
Potom, ako bolo zviera prevezené, pitva ukázala, že podozrenie záchranného tímu bolo správne. V tele krokodíla sa našli ľudské ostatky. Úrady pre New York Post potvrdili, že v žalúdku našli dve ruky, časť hrudného koša a kusy mäsa. Úradníci dodali, že na jednom z prstov sa našiel prsteň, o ktorom sa predpokladá, že patril Batistovi. Definitívne však totožnosť obete potvrdia až testy DNA.
V žalúdku krokodíla sa však našlo okrem toho aj najmenej šesť párov topánok, pričom ani jedna nemá patriť Batistovi. Polícia sa teraz snaží zistiť, či niektoré z nich možno spojiť s ďalšími nezvestnými osobami v oblasti.