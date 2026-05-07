Katastrofálna situácia u slovenskej nábytkárskej legendy: Ikonický podnik môže skončiť v konkurze zo dňa na deň!

TOPOĽČANY - Kedysi patril medzi symboly slovenského nábytkárstva a prirovnávali ho k domácej verzii IKEA. Dnes však topoľčiansky Decodom bojuje o holé prežitie. Výroba stojí už niekoľko týždňov, zamestnanci dostali iba časť marcových výplat a vedenie firmy priznáva, že bez nových úverov môže nasledovať konkurz.
Na zúfalý ekonomický stav spoločnosti upozornil Denník E. Spolumajiteľ firmy Vladimír Šrámek otvorene hovorí, že najbližšie dni rozhodnú o osude spoločnosti. Ak sa Decodomu nepodarí získať financovanie od bánk alebo štátnej Eximbanky, firma môže skončiť už budúci týždeň.
"Po štvrťstoročí podnikania sme sa dostali do veľmi vážnej situácie. Nábytkársky trh je pod obrovským tlakom, problémy majú aj veľké zahraničné fabriky," priznal Šrámek.
Výroba stojí, zamestnanci sú nespokojní
Decodom kedysi zamestnával približne 1 200 ľudí a ročné tržby firmy sa pohybovali okolo 80 miliónov eur. Dnes má podnik približne 350 pracovníkov a výroba je prakticky zastavená. Dôvodom je nedostatok financií na nákup materiálu.
Zamestnanci zostali doma a čakajú, čo bude ďalej. Firma im zatiaľ vyplatila iba 55 percent marcových miezd. Zvyšok majú dostať len v prípade, že sa podarí zabezpečiť nové financovanie.
Situácia sa odráža aj na fungovaní predajní. Niektoré pobočky sú nedostupné, telefónne linky nefungujú alebo ich nikto nedvíha. Predajne, ktoré zostali otvorené, podľa vedenia neprijímajú od zákazníkov zálohy. "Peniaze budeme pýtať až vtedy, keď budeme mať istotu, že nábytok dokážeme vyrobiť," uviedol Šrámek.
Čosi podobné už museli absolvovať cez covid, teraz je to vážnejšie
Firma je od polovice apríla pod ochranou súdov v reštrukturalizácii. Ide už o druhý takýto proces za posledné roky. Prvýkrát musel Decodom reštrukturalizáciu absolvovať počas pandémie covidu, keď boli predajne zatvorené a dopyt po nábytku prudko klesol.
Dlhy spoločnosti rastú. Sociálnej poisťovni dlhuje viac ako 712-tisíc eur, zdravotným poisťovniam ďalších 139-tisíc eur. Podľa informácií z okolia firmy sa podnik už vlani snažil získať peniaze predajom majetku vrátane niektorých predajní či logistického skladu.
Hoci sa firme ešte v roku 2024 podarilo po dlhšom období strát vykázať mierny zisk, dopyt po nábytku zostal slabý. Vysoké ceny, opatrnosť spotrebiteľov aj prísne podmienky hypoték zasiahli celý sektor. Ak Decodom nezíska nové miliónové úvery, jedna z najznámejších slovenských nábytkárskych značiek môže definitívne skončiť.