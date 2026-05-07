MIMORIADNA tragédia! Auto vrazilo do stromu, nezostalo z neho takmer nič: Brutálne VIDEO z miesta, jeden mŕtvy

BOTTOVO - Všetky záchranné zložky aktuálne zasahujú pri tragickej dopravnej nehode v okrese Rimavská Sobota. Auto narazilo do stromu, vozidlo rozdelilo na niekoľko častí. Z miesta hlásia jednu obeť, druhú osobu odvážal vrtuľník.
Polícia a záchranné zložky aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode na ceste medzi obcami Bottovo a Pavlovce v okrese Rimavská Sobota. "Podľa doterajších zistení tu došlo k nehode jedného osobného auta, ktoré z neznámych príčin vrazilo do stromu," približuje banskobystrická krajská polícia.
Následky tejto zrážky boli podľa prvotných informácií tragické. Jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom, druhú transportovali do nemocnice leteckí záchranári. "Príčina tejto tragédie, ako aj všetky bližšie okolnosti nehody, sú predmetom jej ďalšieho vyšetrovania," dodala polícia, ktorá zverejnila zábery z miesta nehody.
Upozornenie: Video nie je vhodné pri citlivé osoby!
"Zasahujúci príslušníci HaZZ vyslobodili jednu osobu z havarovaného vozidla za pomoci hydraulického vyslobodzovacieho náradia," informoval Hasičský a záchranný zbor Banskobystrického kraja. Dodál, že zasahovali 4 príslušníci s jedným kusom hasičskej techniky.