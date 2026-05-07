Nedostatok miest v škôlkach: Štát potvrdil vyplácanie predĺženého rodičovského príspevku aj pre rok 2026

BRATISLAVA - Rodičia detí, ktoré sa pre nedostatok kapacít nedostanú do spádovej štátnej materskej školy, budú môcť aj v školskom roku 2026/2027 požiadať o predĺžený rodičovský príspevok. Vo štvrtok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok vznikne rodinám s deťmi vo veku od troch do šiestich rokov po splnení zákonom stanovených podmienok a absolvovaní procesu prijímacieho konania do materských škôl.
Zápisy do materských škôl prebehnú počas mája. Deti, ktoré do konca augusta 2026 dovŕšia tri roky, majú právo na prijatie do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu. Ak však škôlka dieťa neprijme z kapacitných dôvodov, rodičia musia podať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí a využiť všetky možnosti zabezpečenia miesta prostredníctvom obce alebo mestskej časti.
Ak sa dieťa nepodarí umiestniť ani do ďalšej určenej štátnej materskej školy, rodičia môžu požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o predĺžený rodičovský príspevok. Nárok môže vzniknúť aj v prípade, ak dieťa medzičasom prijme súkromná alebo cirkevná materská škola. Súčasťou žiadosti musia byť dokumenty preukazujúce, že rodič absolvoval všetky zákonné kroky vrátane rozhodnutí o neprijatí dieťaťa, podaného odvolania či oznámení obce o možnostiach náhradného umiestnenia.
Úrady práce zároveň pripomínajú, že rodičom, ktorým je predĺžený rodičovský príspevok vyplácaný už počas školského roka 2025/2026, bude pri splnení podmienok pokračovať jeho vyplácanie najdlhšie do 31. augusta 2026. Ak však dieťa počas tohto obdobia nastúpi do štátnej materskej školy, nárok na príspevok zaniká.