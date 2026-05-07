Ministerka Mrázová pod paľbou kritiky: Býva v lacnom mestskom byte, no odmieta odstúpiť z funkcie

PRAHA - Česká ministerka pre miestny rozvoj Zuzana Mrázová nepovažuje za problém, že býva v mestskom byte s nízkym nájomným. Túto informáciu nedávno zistili české médiá. Napriek výzvam opozície neplánuje odstúpiť z funkcie a na mimoriadnej tlačovej konferencii vo štvrtok uviedla, že má podporu premiéra Andreja Babiša. Do jej agendy pritom patrí aj riešenie situácie s nedostupným bývaním v Česku, píše spravodajkyňa v Prahe.
Server Seznam Zprávy informoval o tom, že Mrázová od roku 2009 využívala mestský byt v meste Bílina s rozlohou 130 štvorcových metrov. Údajne zaň platila zhruba 4500 korún mesačne (približne 185 eur) a bývala v ňom aj v rokoch 2018 až 2025, keď bola starostkou tohto mesta. Mrázová na brífingu emotívne popisovala, že byt získala v dobe, keď bola v bytovej núdzi a neskôr sa stala samoživiteľkou. Server však zistil, že medzičasom si kúpila auto či karavan, odkúpila pozemok od exmanžela a na sporiacom účte mala milión korún.
Na otázky novinárov, prečo v byte zostala aj ako starostka s mesačným príjmom asi 90.000 korún (3700 eur), oponovala, že ide o hrubú mzdu, takže v skutočnosti toľko nemala. Nikdy vraj nežila nad pomery a svojim deťom chcela dopriať len „štandard“. Podotkla, že byt mestu vrátila v marci tohto roka.
Ministerka teraz býva v inom mestskom byte, ktorý je napísaný na jej súčasného manžela, za ktorého sa vydala koncom minulého roka. Novinári sa jej pýtali, či považuje za vhodné bývať v byte s nájmom 9000 korún (370 eur), keď má ministerský plat a jej manžel je podnikateľ. Podľa Mrázovej ide o stratégiu mesta, že na jeho byty nemajú nárok len sociálne slabší, ale aj „normálni pracujúci ľudia“.
Spomienky na rodinný domov
„Vzhľadom na to, že môj manžel má v tomto byte domov a býval tam 20 rokov so svojou mamou, viažu sa mu k nemu spomienky, tak ho nebudem nútiť, aby ho opustil. Ja k tomuto bytu nemám žiaden nájomný vzťah, žijem tam s manželom. Tento byt neopustím, kým zaňho budem vydatá,“ vyhlásila ministerka. Ako ministerka teraz využíva aj služobný byt v Prahe.
Médiá tiež zistili, že na pozemku, ktorý kúpila od exmanžela, sú stavby v rozpore s územným plánom. V tomto prípade Mrázová argumentovala, že tam boli, už keď pozemok kúpila. Prežívala vtedy vraj ťažké obdobie a detaily o pozemku nezisťovala. Sľúbila, že situáciu napraví. Zároveň vylúčila, že by s tým súvisel návrh stavebného zákona, ktorý by mal umožniť jednoduchšiu legalizáciu čiernych stavieb.
Opozícia na zistenia médií o jej bývaní reagovala výzvami, aby odstúpila a kritizuje aj jej činnosť v rezorte. To však Mrázová odmietla. Situáciu vraj už vysvetlila aj premiérovi Babišovi a má jeho podporu.