Rusko zúri kvôli Zelenskému v Jerevane: Zacharovová varuje Arménsko pred zbližovaním s Bruselom

MOSKVA - Rusko vo štvrtok ostro kritizovalo Arménsko za prijatie ukrajinského prezidenta Volodymyr Zelenskyj ako jedného z účastníkov summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) a varovalo Jerevan pred ďalším zbližovaním s EÚ. Informovala o tom agentúra AFP.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová na brífingu v Moskve označila za „nepochopiteľné“, že Arménsko, ktoré Rusko považuje za „bratskú krajinu“, poskytlo priestor „teroristovi“. Moskva od začiatku vojny pravidelne označuje ukrajinské vedenie za „teroristické“, čo Kyjev odmieta ako vojnovú propagandu. Arménsky premiér Nikol Pašinjan vo štvrtok vyhlásil, že Arménsko „nie je spojencom Ruska v otázke Ukrajiny“, čo podľa AFP deklaroval už aj v minulosti.
Moskva zároveň kritizovala aj spoločné vyhlásenie Arménska a EÚ prijaté v utorok (5. mája) na summite EPC v Jerevane. Tento dokument podporuje snahu Jerevanu o vstup do EÚ a počíta s užšou spoluprácou v oblasti ekonomiky a bezpečnosti. Podľa Zacharovovej môže takýto kurz viesť k „nezvratnému zapojeniu Arménska do protiruskej politiky Bruselu“ so závažnými dôsledkami pre krajinu.
Arménsko vlani prijalo zákon deklarujúci zámer uchádzať sa o členstvo v EÚ. Ruský prezident Vladimir Putin však v apríli upozornil, že Jerevan nemôže byť zároveň súčasťou Európskej únie aj colného bloku vedeného Moskvou. AFP pripomenula, že vzťahy medzi Moskvou a Jerevanom sa v posledných rokoch citeľne zhoršili. Arménsko v roku 2024 zmrazilo členstvo v Organizácii Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) vedenej Ruskom po tom, čo Moskvu obvinilo, že ho nedokázala ochrániť v ozbrojenom konflikte s Azerbajdžanom.