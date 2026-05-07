MAMA ROKA 2026 odštartovala: Silné príbehy rodičov a pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú!

BRATISLAVA - Opäť sa hľadajú výnimočné mamy a otcovia! Obľúbený projekt MAMA ROKA sa vracia už so 7. ročníkom a okrem silných životných príbehov prinesie aj konkrétnu pomoc rodinám v núdzi.
Projekt MAMA ROKA píše ďalšiu kapitolu. Už siedmy ročník obľúbenej ankety opäť spája verejnosť a upriamuje pozornosť na rodičov, ktorí dennodenne zvládajú aj tie najnáročnejšie životné situácie. Za roky fungovania sa anketa stala unikátnou platformou, ktorá nielen oceňuje výnimočné mamy a otcov, ale zároveň pomáha tam, kde je to najviac potrebné. Aj vďaka podpore partnerov sa darí poskytovať rodinám finančnú aj materiálnu pomoc.
„Projekt MAMA ROKA pre nás predstavuje dlhodobý záväzok stáť pri rodinách, ktorých sila, odhodlanie a odvaha často zostávajú skryté pred očami verejnosti,“ uviedla Sandra Balažíková zo spoločnosti ING Hubs Slovakia, ktorá je dlhoročným generálnym partnerom ankety.
Zakladateľka projektu Daniela Klamová zdôrazňuje, že cieľom je najmä zviditeľniť rodiny, ktoré stoja na okraji záujmu. „Každý rok ide o výnimočný moment. Je to náš projekt roka, ktorému veríme a v ktorom vidíme zmysel,“ povedala.
Do ankety sa môže zapojiť aj verejnosť. Nominácie výnimočných rodičov prebiehajú od 1. mája do 30. júna prostredníctvom online formulára. Nasledovať bude výber finalistov a verejné hlasovanie, pričom vyvrcholením bude galavečer v októbri 2026. Silnou stránkou projektu je aj jeho charitatívny rozmer. Každý hlas totiž zároveň pomáha – prispieva na konkrétnu rodinu v náročnej situácii. Tento rok poputuje pomoc k starej mame, ktorá sa stará o tri vnúčatá, pričom jedno z nich potrebuje nepretržitú starostlivosť. MAMA ROKA tak opäť dokazuje, že aj silné príbehy môžu meniť životy a spájať ľudí, ktorým osud druhých nie je ľahostajný.