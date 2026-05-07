Svet sa bojí smrteľného vírusu, na ktorý zomreli traja ľudia! WHO varuje, inkubačná doba je až šesť týždňov

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) aktuálne eviduje päť osôb nakazených hantavírusom a ďalšie tri osoby s podozrením naň. Vo štvrtok to vyhlásil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podľa zástupcov WHO nejde o začiatok novej epidémie. Informujú o tom agentúry AFP a DPA.
Šéf WHO potvrdil, že na lodi sa šíril kmeň vírusu Andes. Ide o jediný známy hantavírus, pri ktorom bol preukázaný prenos z človeka na človeka. „Druh hantavírusu, o ktorý ide v tomto prípade, je vírus Andes, ktorý sa vyskytuje v Latinskej Amerike. Vzhľadom na inkubačnú lehotu vírusu Andes, ktorá je až šesť týždňov, je pravdepodobné, že sa vyskytnú ďalšie prípady,“ ozrejmil.
Podľa WHO v súčasnosti nie je možné hovoriť o vzniku novej epidémie. „Veríme, že pôjde o obmedzené šírenie, ak sa zavedú opatrenia v oblasti verejného zdravia a všetky krajiny preukážu solidaritu,“ povedal novinárom riaditeľ oddelenia pre núdzové varovania a reakcie WHO Abdí Rahman Mahamúd. Tedros uviedol, že Argentína pošle 2500 diagnostických súprav do laboratórií v piatich krajinách. „Toto nie je začiatok epidémie. Toto nie je začiatok pandémie,“ vyhlásila riaditeľka oddelenia pripravenosti a prevencie epidémií a pandémií WHO Maria Van Kerkhoveová. „Toto nie je COVID-19,“ zdôraznila.
Prvé úmrtie na palube
Šírenie hantavírusu na holandskej výletnej lodi MV Hondius potvrdili v sobotu. S približne 150 pasažiermi a členmi posádky vyplávala z južnej Argentíny na Kapverdské ostrovy. Po ceste sa zastavila na viacerých izolovaných ostrovoch vrátane Svätej Heleny, kde vystúpili cestujúci z 12 štátov po prvom úmrtí na palube. Loď následne kotvila pri Kapverdoch, kde cestujúcim úrady nepovolili vylodiť sa. Aktuálne loď smeruje na Kanárske ostrovy.
Hantavírus môže spôsobiť horúčku a závažné respiračné ochorenie. Infekcia sa najčastejšie prenáša vdýchnutím kontaminovaného prachu, výnimočne aj uhryznutím. Výskyt nákazy na lodi je podľa WHO nezvyčajný. Človek sa môže hantavírusom nakaziť pri kontakte s hlodavcami, ako sú potkany a myši, najmä s ich močom, trusom a slinami. Môže sa šíriť aj ich uhryznutím alebo poškriabaním, čo je však zriedkavé.