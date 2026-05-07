Cate Blanchett v odvážnom outfite: Podprsenku nechala doma!

LONDÝN - Keď sa Cate Blanchett včera večer objavila v Londýne na podujatí British Film Institute, okamžite bolo jasné, kto je hlavnou hviezdou večera. Dvojnásobná oscarová herečka neprišla len tlieskať v publiku. Mala veľmi dôležitú úlohu: osobne odovzdať prestížne ocenenie BFI Fellowship režisérovi Guillermovi del Toro. Lenže úprimne? Málokto riešil samotnú cenu. Všetky oči totiž smerovali na Cate a jej outfit, ktorý bol odvážny aj na hollywoodske pomery.
Cate Blanchett dorazila v dramatických tmavých šatách z jemného, miestami polopriehľadného materiálu, pod ktorými bolo viac než zjavné, že podprsenku nechala doma. Výstrih, priesvitné detaily a splývavá látka vytvárali elegantný, no zároveň poriadne provokatívny efekt. A presne toto je na Cate fascinujúce: kým iné hviezdy v podobnom veku často pôsobia, akoby sa zúfalo snažili vyzerať mladšie, ona vyzerá sebavedomo, chladne a takmer nedotknuteľne.
Na červenom koberci pôsobila extrémne kontrolovane – minimum úsmevov, ostrý pohľad, presné pózy. Niektorí fanúšikovia ju označujú za stelesnenie elegancie. Iní tvrdia, že pôsobí až príliš „nedostupne“ a chladne. Pravda však je, že presne táto odmeranosť je súčasť jej imidžu. Cate nikdy nebola „dievčaťom odvedľa“. Je to typ ženy, ktorá vstúpi do miestnosti a okamžite dá všetkým pocítiť, že patrí o level vyššie. Cate Blanchett totiž nepôsobí ako celebrita, ktorá prišla na večierok. Pôsobí ako žena, ktorá prišla ovládnuť miestnosť – a všetci ostatní sú len komparz.
Herečka bola jednou z hlavných tvárí večera, pretože odovzdávala významné ocenenie BFI Fellowship mexickému režisérovi Guillermovi del Torovi, jednému z najuznávanejších filmových tvorcov súčasnosti. Ich profesionálne spojenie nie je náhodné, spolupracovali už v minulosti a Cate patrí medzi veľké podporovateľky autorského filmu a festivalovej kinematografie.
