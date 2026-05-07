Vstával skoro ráno, aj tak prehral boj o voľné ležadlo: Dovolenkár to dal na súd, cestovka mu zaplatí stovky eur!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
KOS - Robí to takmer každý, jeden z turistov to však nenechal len tak. Súd v Hannoveri rozhodol v prospech nemeckej rodiny, ktorá si sťažovala na rezervovanie ležadiel uterákmi už pred svitaním. Turista tvrdil, že denne strávil 20 minút hľadaním ležadla napriek tomu, že vstával o šiestej ráno, pričom jeho deti museli ležať na zemi.

Nemecký turista, ktorý sa v roku 2024 vybral s rodinou na dovolenku na grécky ostrov Kos, uspel na súde s nezvyčajnou sťažnosťou. Píše o nej BBC. Muž tvrdil, že počas pobytu nedokázal nájsť jediné voľné ležadlo, pretože ostatní hostia si ich hromadne rezervovali uterákmi už pred svitaním. Denne strávil 20 minút hľadaním ležadla, a to aj napriek tomu, že vstával o 6:00 h.

Turista preto zažaloval cestovnú kanceláriu, ktorá zájazd predávala. Argumentoval, že rezervačný chaos robil ležadlá prakticky nepoužiteľnými a že operátor nedokázal zabezpečiť dodržiavanie pravidiel rezortu, ktorý mal používanie uterákov na rezerváciu miest zakázané. Tvrdil tiež, že jeho deti museli ležať na zemi, pretože všetky ležadlá boli obsadené a to aj napriek tomu, že vstával skoro ráno. Cestovnej kancelárii zároveň vyčítal, že nekonfrontovala hostí, ktorí sa tejto praktiky dopúšťali.

Okresný súd v Hannoveri dal mužovi za pravdu. Sudcovia rozhodli, že rodina bola oprávnená na vyššiu kompenzáciu, pretože ich pobyt nezodpovedal tomu, čo si zaplatili. Z pôvodnej ceny zájazdu pre celú rodinu vo výške 7 186 eur im tak namiesto pôvodne vyplatených 350 eur prináleží refundácia 986,70 eura. 

Súd zároveň konštatoval, že hoci cestovná kancelária neprevádzkuje samotný hotel a nemôže garantovať voľné ležadlo pre každého hosťa v každom okamihu, má povinnosť zabezpečiť organizáciu a systém, ktorý zaručí „primeraný pomer ležadiel k počtu hostí“. V tomto prípade podľa sudcov zlyhala.

Takzvané „bitky o ležadlá“ sú pritom fenoménom, ktorý pozná väčšina dovolenkárov. Videá z Tenerife minulý rok ukázali turistov, ktorí dokonca prespávali na ležadlách, aby si udržali miesto pri bazéne. Niektoré cestovné kancelárie už zavádzajú riešenia, niektoré umožňujú hosťom predplatiť si konkrétne miesto. V Španielsku dokonca hrozí turistom v niektorých regiónoch pokuta 250 eur za to, že si rezervujú ležadlo a potom na hodiny zmiznú.

