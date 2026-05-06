Sikorski o Ficovej ceste do Moskvy: Ak odblokuje pomoc Ukrajine, môžeme mu túto návštevu odpustiť

VARŠAVA - Robert Fico podľa poľského ministra zahraničia Radoslawa Sikorského naznačil pozitívnu zmenu vo svojom postoji k Ukrajine. Ak slovenský premiér podporí pomoc Ukrajine, môže to podľa neho ospravedlniť jeho návštevu Moskvy. Sikorski to vyhlásil počas diskusie na bezpečnostnej konferencii Defence 24 days v stredu, informuje varšavský spravodajca.
„Pred pár dňami som čítal rozhovor s premiérom Ficom. V skutočnosti vyznel veľmi pozitívne. Ak odblokuje pomoc Ukrajine, ale zároveň pôjde do Ruska, možno mu to dokážeme odpustiť,“ povedal Sikorski. Dúfa tiež, že V4 čaká nová kapitola. Šéf poľskej diplomacie vyjadril očakávanie, že aj nová maďarská vláda by mohla zrušiť vetá týkajúce sa pomoci Kyjevu a pripomenul aj už schválenú pôžičku vo výške 90 miliárd eur.