TRAGÉDIA počas šou: VIDEO Obrovský monster truck vpálil do DAVU! Z miesta hlásili mŕtvych a desiatky zranených

CAUCA – Mal to byť program pre rodiny s deťmi, no v okamihu sa všetko zmenilo na tragédiu. Desivo vyzerajúci monster truck práve zdolával prekážku, keď náhle vrazil do davu. Z miesta hlásili obete a mnoho zranených.
V južnej časti Kolumbie v provincii Cancua sa odohralo obrovské nešťastie. Počas šou s monster truckmi to jeden z kaskadérov nečakane vpálil priamo do obecenstva. Zavládla panika. Medzi desivým strojom a ľuďmi nebolo nič okrem jednoduchej kovovej zábrany. Ako píše BBC, na mieste prišli o život traja ľudia a ďalšie desiatky utrpeli zranenia rôzneho rozsahu.
Nemali kam ujsť
Po sociálnych sieťach koluje dokonca aj video z incidentu. Svedok sedí na tribúne a točí si prejazd monster trucku náročným terénom. Vozidlo ale náhle vo vysokých otáčkach zmení smer a zatočí priamo do davu ľudí, ktorí stáli hneď pri kovovom zábradlí. Vyhnúť sa obrovským kolesám bolo priam nemožné.
Z iného uhla pohľadu je zaznamenaný tiež záber priamo v okamihu, keď došlo k zrážke. Monster truck doslova preletel davom. Obrovské vozidlo zastavil až náraz do neďalekého elektrického stĺpu.
Počty mŕtvych aj obetí boli spočiatku rôzne. Na sociálnych sieťach sa písalo o dvoch mŕtvych a 37 zranených. Podľa oficiálnych vyhlásení miestnych úradov zomreli priamo na mieste traja ľudia a ďalších 38 utrpelo zranenia. Medzi obeťami je aj 10-ročné dievča.
Problém s brzdami
V rámci vyšetrovania sa zistilo, že mosnter trucku zlyhali brzdy. Aj samotná kaskadérka vodička utrpela zranenia a v súčasnosti leží v nemocnici v stabilizovanom stave.
Primátor Popayánu, hlavné mesto provincie Cauca, Juan Carlos Munoz Bravo povedal, že „tieto udalosti sa nemali nikdy odohrať a vyšetrovanie potrvá dovtedy, kým sa neobjasní úplná príčina a nevyvodí zodpovednosť“.