ONLINE Izrael bude možno opäť musieť zasiahnuť proti Iránu: USA vyzvali na priamu schôdzku lídrov

TEL AVIV - Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok uviedol, že aj keď jeho krajina podporuje diplomatické snahy USA voči Iránu, Tel Aviv bude možno čoskoro musieť „opäť zakročiť“ proti Teheránu, aby sa uistil, že islamská republika „sa nestane opäť hrozbou pre Izrael“. Informuje správa agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI). Situáciu sledujeme online.
6:13 Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pripustil, že by pravdepodobne zvážil stiahnutie amerických vojakov aj z Talianska a Španielska, ktoré kritizoval za ich postoj k vojne s Iránom. Deň predtým pritom oznámil, že USA zvažujú zníženie počtu vojakov v Nemecku a že v tejto veci padne rozhodnutie už čoskoro. Informuje správa agentúry Reuters.
6:10 Doterajšie výdavky Pentagónu na vojnu s Iránom by mohli pokryť celú humanitárnu výzvu OSN na rok 2026 a poskytnúť život zachraňujúcu pomoc viac než 87 miliónom ľudí. Pre agentúru AFP to vo štvrtok povedal riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher.
6:00 Spojené štáty vo štvrtok vyzvali na priame stretnutie medzi libanonským prezidentom Džúzífom Awnom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Americké veľvyslanectvo v Bejrúte uviedlo, že Libanon stojí na križovatke a jeho obyvatelia majú historickú príležitosť získať späť svoju krajinu. Informuje správa agentúry DPA.
Irán utrpel ťažké údery
„Irán utrpel za posledný rok mimoriadne ťažké údery, ktoré ho vo všetkých oblastiach vrátili o niekoľko rokov späť,“ uviedol Kac. „Americký prezident Donald Trump v koordinácii s (izraelským) premiérom Benjaminom Netanjahuom sa snaží o dokončenie cieľov operácie, ktorej zámerom je zabezpečiť, aby Irán v budúcnosti už nebol hrozbou pre Izrael, Spojené štáty a slobodný svet,“ uviedol Kac vo vyhlásení.
„Podporujeme toto úsilie a poskytujeme potrebnú podporu, ale je možné, že čoskoro budeme musieť opäť konať, aby sme zaistili splnenie týchto cieľov,“ varoval izraelský minister. Kac presne pred týždňom, 23. apríla, uviedol, že Izrael je pripravený pokračovať vo vojne proti Iránu s cieľom „vrátiť ho do doby kamennej“, a že čaká len na povolenie od Spojených štátov. Vo vojne medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom platí prímerie od 8. apríla. Krátko pred jeho vypršaním americký prezident Donald Trump oznámil, že USA ho predlžujú na neurčito, aby vytvorili priestor pre pokračovanie mierových rokovaní.