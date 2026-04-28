Británia si predvolala veľvyslanca Iránu pre komentáre na sociálnych sieťach

LONDÝN - Britské ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že si predvolalo iránskeho veľvyslanca v Londýne z dôvodu „neprijateľných a podnecujúcich“ komentárov iránskeho veľvyslanectva na sociálnych sieťach. Informuje o tom agentúra Reuters.
Rezort vo svojom vyhlásení tvrdí, že predstaviteľ ministerstva Hamish Falconer jasne uviedol, že zmienené kroky a vyjadrenia sú „úplne neprijateľné a že veľvyslanectvo musí ukončiť akúkoľvek formu komunikácie, ktorá by mohla byť interpretovaná ako podnecovanie násilia v Spojenom kráľovstve alebo medzinárodne“.
Nejasné obvinenia
Britská vláda nešpecifikovala, na aké príspevky na sociálnych sieťach naráža. Reuters informuje, že britskí zákonodarcovia varovali pred významnými a rozsiahlymi hrozbami, ktoré pre Britániu predstavuje Irán.
Výzvy cez Telegram
Iránske veľvyslanectvo tento mesiac zverejnilo na platforme Telegram vyhlásenie, v ktorom vyzvalo Iráncov v Británii, aby sa prihlásili ako dobrovoľníci do kampane, v rámci ktorej by deklarovali svoju ochotu obetovať svoj život v prípade vojny na obranu svojej krajiny, pripomína britská tlačová agentúra.
„Iránsky brutálny a represívny režim bude britská vláda aj naďalej odsudzovať za jeho škodlivé aktivity na britskom území, jeho ľahkovážne útoky na našich spojencov v Perzskom zálive, a jeho násilie proti svojim vlastným ľuďom,“ uviedlo britský rezort. Britská vláda si iránskeho veľvyslanca predvolala aj v marci z dôvodu podozrenia, že iránsky občan a osoba s dvojakým iránsko-britským občianstvom pomáhali iránskym spravodajským službám.