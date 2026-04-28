Británia si predvolala veľvyslanca Iránu pre komentáre na sociálnych sieťach

TASR

LONDÝN - Britské ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že si predvolalo iránskeho veľvyslanca v Londýne z dôvodu „neprijateľných a podnecujúcich“ komentárov iránskeho veľvyslanectva na sociálnych sieťach. Informuje o tom agentúra Reuters.

Rezort vo svojom vyhlásení tvrdí, že predstaviteľ ministerstva Hamish Falconer jasne uviedol, že zmienené kroky a vyjadrenia sú „úplne neprijateľné a že veľvyslanectvo musí ukončiť akúkoľvek formu komunikácie, ktorá by mohla byť interpretovaná ako podnecovanie násilia v Spojenom kráľovstve alebo medzinárodne“.

Nejasné obvinenia

Britská vláda nešpecifikovala, na aké príspevky na sociálnych sieťach naráža. Reuters informuje, že britskí zákonodarcovia varovali pred významnými a rozsiahlymi hrozbami, ktoré pre Britániu predstavuje Irán.

Výzvy cez Telegram

Iránske veľvyslanectvo tento mesiac zverejnilo na platforme Telegram vyhlásenie, v ktorom vyzvalo Iráncov v Británii, aby sa prihlásili ako dobrovoľníci do kampane, v rámci ktorej by deklarovali svoju ochotu obetovať svoj život v prípade vojny na obranu svojej krajiny, pripomína britská tlačová agentúra.

„Iránsky brutálny a represívny režim bude britská vláda aj naďalej odsudzovať za jeho škodlivé aktivity na britskom území, jeho ľahkovážne útoky na našich spojencov v Perzskom zálive, a jeho násilie proti svojim vlastným ľuďom,“ uviedlo britský rezort. Britská vláda si iránskeho veľvyslanca predvolala aj v marci z dôvodu podozrenia, že iránsky občan a osoba s dvojakým iránsko-britským občianstvom pomáhali iránskym spravodajským službám.

Súvisiace články

Ilustračné foto
Spor o Falklandy ožíva! Argentína volá po rokovaniach: Londýn tvrdí, že niet o čom
Zahraničné
Ilustračné foto
Digitálna vojna: Rusko, Čína a Irán stoja za najhoršími kyberútokmi, varujú experti
Zahraničné
Ilustračné foto
Británia pritvrdzuje: Generácia narodená po 2008 si cigarety už legálne nekúpi
Zahraničné
Vojna v Iráne spustila
Vojna v Iráne spustila domino efekt: Hrozí nedostatok potravín, TOTO už onedlho zmizne z obchodov!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dokončená sanácia havarijného zosuvu na prístupovej ceste do obce Králiky
Dokončená sanácia havarijného zosuvu na prístupovej ceste do obce Králiky
Správy
V súvislosti s poplatkami v zdravotníctve požaduje ombudsman zmenu legislatívy
V súvislosti s poplatkami v zdravotníctve požaduje ombudsman zmenu legislatívy
Správy
Skrúcaný v Inkognite perlil: Príhody z toalety a takto sfúkol politikov!
Skrúcaný v Inkognite perlil: Príhody z toalety a takto sfúkol politikov!
Prominenti

Domáce správy

Peter Molda podáva trestné
Peter Molda podáva trestné oznámenie: Podozrenie z tunelovania štátneho podniku a pochybných poistných zmlúv
Domáce
Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič
Pellegrini v Dubrovníku: Investície do prepojenia regiónu sú nevyhnutnosťou pre stabilitu a bezpečnosť strednej Európy
Domáce
Maroš Žilinka
Maroš Žilinka vyzýva na zastavenie útokov voči verejne činným osobám
Domáce
V Bystrej otvorili unikátnu expozíciu: Tradičná drevenica priblíži kroje a príbehy Horehronia
V Bystrej otvorili unikátnu expozíciu: Tradičná drevenica priblíži kroje a príbehy Horehronia
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Z Nemecka deportovali do vlasti ďalších 25 odsúdených Afgancov
Zahraničné
Ilustračné foto
Izraelská armáda tvrdí, že našla sieť tunelov Hizballáhu na juhu Libanonu
Zahraničné
HRÔZA na výlete: Matka
HRÔZA na výlete: Matka si odskočila v divočine do latríny, nasledoval ŠOK! Skončila celá vo výkaloch
Zahraničné
Ilustračné foto
Británia si predvolala veľvyslanca Iránu pre komentáre na sociálnych sieťach
Zahraničné

Prominenti

Predstavenie nového muzikálu: Nežnosti
Predstavenie nového muzikálu: Nežnosti Plevčíka s frajerkou a... Slovenský herec ukázal dcérku!
Domáci prominenti
FOTO Herečka Dagmar Havlová
Neuveriteľné! Dagmar Havlová (73) bez mejkapu: Tá žena snáď objavila elixír mladosti
Zahraniční prominenti
Štefan Skrúcaný v relácii
Skrúcaný v Inkognite perlil: Príhody z toalety a takto sfúkol politikov!
Domáci prominenti
Posledná rozlúčka s Janom
Posledná rozlúčka s Janom Potměšilom (†60): Do chrámu sa dobíjali stovky fanúšikov!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Koniec mýtov a trápenia:
Koniec mýtov a trápenia: Expert odhalil PRESNÉ ČÍSLO, ktoré ženy považujú za IDEÁLNE!
Zaujímavosti
KVÍZ: 10 otázok, ktoré
KVÍZ: 10 otázok, ktoré odhalia, či poznáte skryté karcinogény vo vašom živote
vysetrenie.sk
NAJKRATŠIE manželstvo v dejinách
NAJKRATŠIE manželstvo v dejinách Texasu? Rozvod hneď na druhý deň ráno: Neuveríte, čo ho k tomu viedlo!
Zaujímavosti
Otvoril dvere a takmer
Otvoril dvere a takmer mu vypadli oči z jamiek: Pozrite sa, kto sa nenápadne vkradol do hotelovej kuchyne!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
VIDEO Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce

Ekonomika

Po falošných PN-kách prichádzajú na rad dôchodky: Štát avizuje kontroly, zamerať sa chce na podvodníkov!
Po falošných PN-kách prichádzajú na rad dôchodky: Štát avizuje kontroly, zamerať sa chce na podvodníkov!
Koľko stojíte firmu, keď vám príde 1650 eur? Odpoveď ukazuje tvrdú realitu slovenských miezd!
Koľko stojíte firmu, keď vám príde 1650 eur? Odpoveď ukazuje tvrdú realitu slovenských miezd!
Slovenský paradox? Po návrate
Slovenský paradox? Po návrate "lacnej" ruskej ropy tankujeme opäť najdrahšie v regióne, upozorňuje Hnutie Slovensko!
Pri Prešove rastie jedna z najnáročnejších stavieb: Tento rok má priniesť zásadný míľnik! (foto)
Pri Prešove rastie jedna z najnáročnejších stavieb: Tento rok má priniesť zásadný míľnik! (foto)

Šport

Paríž Saint-Germain – Bayern Mníchov: Online prenos z 1. semifinále Ligy majstrov
Paríž Saint-Germain – Bayern Mníchov: Online prenos z 1. semifinále Ligy majstrov
Liga majstrov
FOTO Zábermi v plavkách dostala fanúšikov do varu: Bývalá tenisová hviezda ukázala telo bohyne
FOTO Zábermi v plavkách dostala fanúšikov do varu: Bývalá tenisová hviezda ukázala telo bohyne
WTA
Finálová dráma pokračuje: Nitra dobyla Bratislavu a Slovan sa majstrovských osláv opäť nedočkal
Finálová dráma pokračuje: Nitra dobyla Bratislavu a Slovan sa majstrovských osláv opäť nedočkal
Tipsport liga
Čakali dlhých 14 rokov: Pardubice po dráme dobyli pevnosť Třinca a oslavujú majstrovský titul
Čakali dlhých 14 rokov: Pardubice po dráme dobyli pevnosť Třinca a oslavujú majstrovský titul
Tipsport ELH

Auto-moto

FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
Predstavujeme
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Správy
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Predstavujeme
Nová kompa cez Váh medzi Vlčanmi a Selicami je už vo výrobe
Nová kompa cez Váh medzi Vlčanmi a Selicami je už vo výrobe
Doprava

Kariéra a motivácia

Vzdelávanie bez výčitiek: Ako rásť v obore, keď máte na všetko len 10 minút denne
Vzdelávanie bez výčitiek: Ako rásť v obore, keď máte na všetko len 10 minút denne
Kurzy a štúdium
Cítite sa v práci ako podvodník? Možno trpíte syndrómom impostora
Cítite sa v práci ako podvodník? Možno trpíte syndrómom impostora
Motivácia a produktivita
Digitálna únava očí: 5 tipov, ako si uľaviť od „kancelárskeho syndrómu“
Digitálna únava očí: 5 tipov, ako si uľaviť od „kancelárskeho syndrómu“
Pracovné prostredie
Kariéra, rodina a vy: Nájdite svoj balans na konferencii Deň matiek
Kariéra, rodina a vy: Nájdite svoj balans na konferencii Deň matiek
Networking

Varenie a recepty

Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Kuracie prsia
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Koláče a torty

Technológie

Vystavenie pesticídom vedci spojili so 150 % vyšším rizikom rakoviny. Nová štúdia ukazuje, čo môžu robiť s bunkami
Vystavenie pesticídom vedci spojili so 150 % vyšším rizikom rakoviny. Nová štúdia ukazuje, čo môžu robiť s bunkami
Veda a výskum
NASA bojuje o život sondy Voyager 1. Legendárnemu stroju, ktorý je vzdialený 25 miliárd kilometrov, dochádza energia
NASA bojuje o život sondy Voyager 1. Legendárnemu stroju, ktorý je vzdialený 25 miliárd kilometrov, dochádza energia
Vesmír
Rusko nasadilo na Ukrajine novú strelu S-71K Kovyor. Nie je najmodernejšia, no nebezpečná môže byť práve svojou jednoduchosťou
Rusko nasadilo na Ukrajine novú strelu S-71K Kovyor. Nie je najmodernejšia, no nebezpečná môže byť práve svojou jednoduchosťou
Armádne technológie
Čínski vedci tvrdia, že z uhlia dokážu vyrábať elektrinu bez priamych emisií. Nová technológia nepotrebuje oheň ani turbíny
Čínski vedci tvrdia, že z uhlia dokážu vyrábať elektrinu bez priamych emisií. Nová technológia nepotrebuje oheň ani turbíny
Technológie

Bývanie

Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to

Pre kutilov

Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Okrasná záhrada
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Záhrada
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Záhrada
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Frédéric Malle priniesol do Bratislavy svet umeleckej parfumérie: Ivana Gáborík prekvapila lookom, Táňa Pauhofová prišla s dcérkou
Slovenské celebrity
Frédéric Malle priniesol do Bratislavy svet umeleckej parfumérie: Ivana Gáborík prekvapila lookom, Táňa Pauhofová prišla s dcérkou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
HRÔZA na výlete: Matka
Zahraničné
HRÔZA na výlete: Matka si odskočila v divočine do latríny, nasledoval ŠOK! Skončila celá vo výkaloch
Ilhan Omarová
Zahraničné
Republikáni si uťahujú z demokratky: VIDEO Internet zaplavilo video z jej prejavu! Urobila detskú chybu
Bývalý kremeľský propagandista Iľja
Zahraničné
Bývalý priateľ Kremľa prekvapil: Putina onedlho čaká tichý prevrat! Už sú pripravení nasledovníci
Najbohatšia krajina v Európe
Domáce
Najbohatšia krajina v Európe v roku 2030: Rebríček ukazuje NEPRÍJEMNÚ predpoveď pre Slovensko, sme úplne pozadu!

Ďalšie zo Zoznamu