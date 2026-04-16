Merz chce rokovať o účasti USA na misii v Hormuzskom prielive

BERLÍN - Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok uviedol, že v rámci rokovaní vedených Francúzskom a Veľkou Britániou chce prerokovať aj účasť USA na mierovej misii zameranej na zabezpečenie Hormuzského prielivu, uviedla agentúra AFP.
Videokonferencia je naplánovaná na piatok a kancelária francúzskeho prezidenta uviedla, že jej cieľom je zmobilizovať „nebojujúce krajiny“, ktoré sú pripravené prispieť k „čisto obrannej misii“. Merz uviedol, že Nemecko je ochotné zúčastniť sa na takejto misii, ale na piatkových rokovaniach plánuje „diskutovať (aj) o otázke účasti ozbrojených síl Spojených štátov“.
„Existujú dobré argumenty v ich prospech,“ povedal na tlačovej konferencii v Berlíne. Dodal, že nebude „predbiehať s výsledkom“ rokovaní, ktorým budú spoločne predsedať francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer. Merz doplnil, že nemecká účasť na misii na zabezpečenie prielivu bude možná až po dosiahnutí aspoň dočasného prímeria, ako aj po schválení vládou a parlamentom. „Od toho sme ešte ďaleko,“ poznamenal v tejto súvislosti.
Agentúra DPA sa zároveň od nemeckých vládnych zdrojov vo štvrtok dozvedela, že Berlín po skončení vojny s Iránom je údajne pripravený poskytnúť misii na zabezpečenie spomínanej vodnej trasy mínolovky, zásobovaciu loď a prieskumné lietadlá. Z pohľadu nemeckej vlády však musia byť pred takýmto rozhodnutím najprv splnené spomínané podmienky. Okrem toho musí byť takéto nasadenie v súlade s medzinárodným právom, „ideálne“ na základe mandátu Bezpečnostnej rady OSN, uviedli zdroje.