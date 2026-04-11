Desivá diagnóza pre tisícky Slovákov: Zákerná choroba si nevyberá, takto spoznáte prvé príznaky

BRATISLAVA – Parkinsonova choroba už dávno nie je len strašiakom seniorov. Najnovšie dáta z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) odhaľujú krutú realitu: ročne pribudne takmer 5-tisíc nových pacientov a choroba čoraz častejšie zasahuje aj ľudí v produktívnom veku. Mnohí pacienti pritom čelia nielen zdravotným problémom, ale aj krutým predsudkom okolia. Spoznajte varovné signály, ktoré by ste nemali ignorovať.
Slovensko čelí masívnemu nárastu neurologických ochorení. Kým v roku 2021 bolo sledovaných približne 19-tisíc pacientov s Parkinsonom, dnes ich je už takmer 22-tisíc. Podľa hovorkyne NCZI Aleny Krčovej diagnostikovali lekári len za uplynulý rok vyše 4 800 nových prípadov. Zarážajúce je, že približne každý desiaty pacient má menej ako 50 rokov.
Včasná diagnostika dokáže výrazne ovplyvniť priebeh
Hoci si väčšina z nás predstaví Parkinsona ako trasenie rúk, realita je oveľa komplexnejšia. Prvé príznaky pritom nemusia byť jednoznačné. Typické motorické prejavy zahŕňajú spomalené pohyby, svalovú stuhnutosť či problémy s rovnováhou. Nie všetci pacienti však trpia trasom – približne tretina ho nemá. Na problém môže upozorniť aj zmenšenie písma, sťažené žuvanie, prehĺtanie a artikulácia reči.
Presná príčina vzniku Parkinsonovej choroby ostáva u väčšiny pacientov neznáma. Výskumy poukazujú na kombináciu genetických a enviromentálnych faktorov. Ochorenie je v súčasnosti nevyliečiteľné, no moderná medicína dokáže výrazne zmierniť jeho príznaky a zlepšiť kvalitu života pacientov.
Okrem farmakologickej liečby sa využívajú aj pokročilé metódy, ako napríklad hĺbková mozgová stimulácia. Do mozgu sa zavedie elektróda spojená s neurostimulátorom implantovaným zvyčajne pod kožou v hrudnej alebo brušnej oblasti. Produkuje impulzy, ktoré sa vysielajú do mozgu a zastavujú, resp. redukujú elektrické signály spôsobujúce príznaky choroby.
„Včasná diagnostika a správne nastavená liečba dokážu výrazne ovplyvniť priebeh ochorenia a pomôcť pacientom zachovať si čo najdlhšie samostatnosť a kvalitu života,“ uviedla hovorkyňa NCZI Alena Krčová. Dôležitou súčasťou liečby je aj pravidelný pohyb, rehabilitácia a podpora zo strany rodiny a okolia. Ideálnym pohybom pre ľudí s Parkinsonom je chôdza s palicami, ale aj tanec či posilňovanie. Pacienti, ktorí sa hýbu, potrebujú menšie dávky liekov než tí, ktorí pohyb odmietajú.
Výskyt ochorenia bude pravdepodobne narastať
Vzhľadom na starnutie populácie a predlžovanie dĺžky života možno očakávať, že počet pacientov s Parkinsonovou chorobou bude v budúcnosti naďalej rásť. Aj preto je dôležité zvyšovať povedomie o ochorení a jeho včasných príznakoch. Pacienti sa často stretávajú s nepochopením okolia, ktoré ich pre viditeľné prejavy choroby často považuje za narkomanov či alkoholikov
Užitočné rady pre rodinných príslušníkov parkinsonikov (zdroj: Národný portál zdravia):
- Pacient s Parkinsonovou chorobou by mal čo najviac rozprávať. Knihy a časopisy je vhodné čítať si nahlas, výbornou terapiou je tiež čítanie rozprávok deťom. Pamäťové schopnosti a jemnú motoriku podporia aj tie najobyčajnejšie spoločenské hry, napríklad Človeče, nehnevaj sa.
- Odstráňte zbytočné predmety a upravte domáce prostredie tak, aby bolo bezpečnejšie, priestrannejšie a uľahčovalo pohyb pacienta. Koberce prilepte k podložke obojstrannou páskou, aby ste eliminovali riziko zakopnutia. Úplne vyraďte z domácnosti kusové koberce. Rovnako zvážte, či sú v príbytku nutné interiérové dvere.
- Všade tam, kde je to vhodné (izba, spálňa, kuchyňa, WC) umiestnite držadlá, ktoré pomôžu udržať stabilitu a zabrániť pádom.
- Veľmi dôležité je dobré osvetlenie izieb, chodieb, predsiene, WC. Najmä v noci vzniká mnoho pádov spôsobených zlým svetlom a nedostatočným priestorom na chôdzu.
- Vhodný výber oblečenia – nahradenie malých gombíkov zipsom, nosenie tričiek s dlhým rukávom namiesto košieľ. Topánky by mali byť na pevných nešmykľavých podrážkach a bez šnúrok