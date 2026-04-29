Gérard Depardieu (77) v uliciach Prahy s českou partnerkou (49): Prechádzka o paličke!

PRAHA - Francúzsky herec Gérard Depardieu sa objavil v uliciach Prahy po boku svojej partnerky Magdy Vavrušovej. Pozornosť pútala nielen ich nenápadná prechádzka historickým centrom, ale aj fakt, že herec sa pohyboval s pomocou paličky.
Francúzska herecká legenda sa nedávno objavila v historickom centre Prahy, kde ho bolo možné stretnúť počas pokojnej prechádzky ulicami mesta. Gérardovi Depardieumu robila spoločnosť jeho dlhoročná partnerka Magda Vavrušová, ktorá síce pochádza z Česka, no už dlhodobo žije vo Francúzsku. Depardieu stavil na osvedčenú klasiku – elegantný, no nenápadný štýl.
Pri bližšom pohľade však bolo zrejmé, že sa pri chôdzi opiera o paličku a jeho tempo je pomalšie. Napriek tomu si zachováva svoju charakteristickú charizmu, ktorá ho sprevádza počas celej kariéry. Vavrušová zvolila jednoduchý, no vkusný outfit. Pôsobili uvoľnene, akoby si chceli len v tichosti vychutnať jedinečnú atmosféru starobylých uličiek. Ich prítomnosť v Prahe však nebola len súkromnou záležitosťou.
Len niekoľko dní predtým herec prekvapil verejnosť, keď sa nečakane objavil na oslave 95. narodenín legendárnej českej herečky Jiřiny Bohdalovej. Podujatie sa konalo v priestoroch Divadla Hybernia. Príbeh vzťahu medzi Depardieuom a Vavrušovou siaha do roku 2007, keď sa prvýkrát stretli počas nakrúcania. Ich blízkosť sa však premenila na partnerský vzťah až o desať rokov neskôr. Zaujímavosťou je aj výrazný vekový rozdiel – Magda je od Depardieua mladšia o 28 rokov.
Do ich spoločného príbehu však zasiahli aj kontroverzie. Parížsky trestný súd v máji 2025 uznal Gérarda Depardieua vinným zo sexuálneho napadnutia dvoch žien, ku ktorému malo dôjsť počas nakrúcania filmu v roku 2021. Súd mu udelil 18-mesačný podmienečný trest odňatia slobody. Keď sa tieto obvinenia dostali na verejnosť, Vavrušová sa postavila na stranu svojho partnera a otvorene ho podporila.
Na sieti X v decembri 2023 napísala: „Zamilovala som sa do jedinečného muža – ľudského, drzého, provokatívneho, vulgárneho, excesívneho, neobyčajne kultivovaného, talentovaného ako nikto iný, ale predovšetkým slobodného… Gérard nie je sám. Má nás, svoju rodinu a všetkých, ktorí stále veria v spravodlivosť.”
