Dráma na strednom Slovensku: Žena obdržala od brata telefonát, ktorý ju vystrašil! Rozbehla sa veľká AKCIA

BANSKÁ BYSTRICA - Muž mal obrovské šťastie v nešťastí. 73-ročný dôchodca pásol na lúke kozy, tak, ako zvyčajne. Tentokrát však došlo k nešťastiu a muž spadol do šachty. Život mu zrejme zachránil detail.
Záchranná akcia sa odohrala v katasri obce Tajov, kde boli hliadky vyslané v utorok vo verečných hodnách. Niekde na lúkach nad obcou sa mal stratiť 73 ročný muž, ktorý tam chodieval pásť kozy. Záchranárov zalarmovala jeho sestra, ktorej mal volať, avšak s tým, že veľmi ťažko rozprával, akoby chrčal a takmer nič nerozumela aj pre zlý signál. Dedukovala, že mu mohlo prísť zle a zavolala záchranárov.
Doma ho však nenašli a tak požiadali o asistenciu políciu. Na miesto okamžite smerovali hliadky obvodných oddelení, pohotovostnej motorizovanej jednotky, psovodi aj banskobystrickí kriminalisti. Okrem nich okolie prehľadávali hasiči s dronom a záchranársky vrtuľník.
"Boli to práve kriminalisti Okresného riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, ktorí už za tmy okolo 21.00 hod. začuli na jednej z lúk podozrivé zvuky. Po dôkladnom hľadaní našli betónovú šachtu a v nej v polohe dolu hlavou zakliesneného muža," uviedli policajti.
Spolu s ďalšími kolegami muža vytiahli a policajti z PMJ mu poskytli prvú predlekársku pomoc. Následne si ho do opatery prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci. "Policajti dodatočne zistili, že muž si chcel oddýchnuť a posadil sa na drevený poklop šachty, ktorý sa však pod ním prelomil a on padol dolu hlavou do šachty, kde ostal zakliesnený. Ak by pri sebe nemal mobil, na ktorý našťastie dočiahol a ak by naši kolegovia neboli v pátraní úspešní, do dnešného rána by v tej polohe nevydržal...," dodali.